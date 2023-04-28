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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Bayern Münih'te skandallar bitmiyor! Kavganın ardından bu kez aldatma...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:24

Son dakika haberleri: Bayern Münih'te skandallar bitmiyor! Kavganın ardından bu kez aldatma...

Son dakika haberleri: Alman devi Bayern Münih'te skandalların ardı arkası kesilmiyor... Manchester City maçının ardından Leroy Sane ve Sadio Mane kavga etmiş ve Senegalli yıldız bir süre kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Alman ekibinde bu kez de aldatma skandalı patlak verdi. Bayern'in yıldız isminin eşini, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisiyle aldattığı ortaya çıktı. Eşinin sosyal medyada yaptığı paylaşım, skandalı gözler önüne serdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Bayern Münih’te skandallar bitmiyor! Kavganın ardından bu kez aldatma...

Son dakika haberleri: Alman devi Bayern Münih'te skandalların ardı arkası kesilmiyor... Manchester City maçının ardından Leroy Sane ve Sadio Mane kavga etmiş ve Senegalli yıldız bir süre kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Alman ekibinde bu kez de aldatma skandalı patlak verdi. Bayern'in yıldız isminin eşini, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisiyle aldattığı ortaya çıktı. Eşinin sosyal medyada yaptığı paylaşım, skandalı gözler önüne serdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Bayern Münih’te skandallar bitmiyor! Kavganın ardından bu kez aldatma...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden ve Bundesliga'da da liderliği Borussia Dortmund'a kaptıran Bayern Münih'te krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

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Son dakika haberleri: Bayern Münih’te skandallar bitmiyor! Kavganın ardından bu kez aldatma...

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'ye 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından, Alman takımının iki yıldızı Sadio Mane ile Leroy Sane arasında kavga yaşanmıştı.

Son dakika haberleri: Bayern Münih’te skandallar bitmiyor! Kavganın ardından bu kez aldatma...

MANE'YE YUMRUK ATTI

İki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Mane'nin Sane'ye yumruk attığı öne sürülmüştü.

Son dakika haberleri: Bayern Münih’te skandallar bitmiyor! Kavganın ardından bu kez aldatma...

Bu olayın ardından Bayern Münih Mane'yi kadro dışı bırakmış ve Hoffenheim maçının kadrosuna almamıştı.

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