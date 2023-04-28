Son dakika haberleri: Bayern Münih’te skandallar bitmiyor! Kavganın ardından bu kez aldatma...

Son dakika haberleri: Alman devi Bayern Münih'te skandalların ardı arkası kesilmiyor... Manchester City maçının ardından Leroy Sane ve Sadio Mane kavga etmiş ve Senegalli yıldız bir süre kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Alman ekibinde bu kez de aldatma skandalı patlak verdi. Bayern'in yıldız isminin eşini, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisiyle aldattığı ortaya çıktı. Eşinin sosyal medyada yaptığı paylaşım, skandalı gözler önüne serdi. İşte tüm ayrıntılar...