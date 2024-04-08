Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
12:41
Son dakika haberleri: Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım: 2 yıldız birden gelecek
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezonu 'kayıp' olarak değerlendiren Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fernando Santos ile gelecek haftalarda alınacak sonuçların durumuna göre yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı ekip, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Süper Lig devlerinin de peşinden koştuğu 2 yıldız için girişimlere başlayan Kartal, rakiplerine çalım atacak. İşte son dakika haberinin detayları…