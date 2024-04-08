Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım: 2 yıldız birden gelecek
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:41

Son dakika haberleri: Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım: 2 yıldız birden gelecek

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezonu 'kayıp' olarak değerlendiren Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fernando Santos ile gelecek haftalarda alınacak sonuçların durumuna göre yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı ekip, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Süper Lig devlerinin de peşinden koştuğu 2 yıldız için girişimlere başlayan Kartal, rakiplerine çalım atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım: 2 yıldız birden gelecek

Son dakika haberleri… Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Beşiktaş'ın sorunlarına Rıza Çalımbay ve Burak Yılmaz da çare olamadı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım: 2 yıldız birden gelecek

Hasan Arat yönetiminin göreve gelmesinin ardından takımın başına geçen Fernando Santos ise taraftarın ve yönetimini güvenini kazanamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım: 2 yıldız birden gelecek

Portekizli teknik direktörle kısa süre içerisinde yolların ayrılması beklenirken Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları başladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım: 2 yıldız birden gelecek

İddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olmayı planlayan Kara Kartal, flaş hamleler peşinde.

Son dakika haberleri: Beşiktaş rotayı Almanya’ya çevirdi! Süper Lig devlerine dev çalım: 2 yıldız birden gelecek

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbol koordinatörü Samet Aybaba, transferler için Almanya'ya gitti.

SON DAKİKA