Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
07:02
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor: Fenerbahçe’ye tarihi çalım
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu beklentilerin altında bir noktada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına kötü geçen sezonun ardından bir teselli sunmuştu. Yeni sezon öncesi ilk olarak teknik direktörünü açıklayan Kara Kartal, Giovanni Van Bronckhorst'u takımın başına getirdi. Transfer çalışmalarına da hız kesmeden başlayan siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katacağı ilk oyuncu belli oluyor. İşte son dakika haberinin detayları…