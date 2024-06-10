Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor: Fenerbahçe’ye tarihi çalım
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 07:02

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor: Fenerbahçe’ye tarihi çalım

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu beklentilerin altında bir noktada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına kötü geçen sezonun ardından bir teselli sunmuştu. Yeni sezon öncesi ilk olarak teknik direktörünü açıklayan Kara Kartal, Giovanni Van Bronckhorst'u takımın başına getirdi. Transfer çalışmalarına da hız kesmeden başlayan siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katacağı ilk oyuncu belli oluyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor: Fenerbahçe’ye tarihi çalım

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonu 56 puanla 6'ıncı sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek zafere ulaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor: Fenerbahçe’ye tarihi çalım

Sezonu kötü geçirmesine rağmen Avrupa biletini kapan siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle birlikte sezona hızlı bir giriş yapmanın peşinde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor: Fenerbahçe’ye tarihi çalım

VAN BRONCKHORST İMZAYA GELİYOR

Kara Kartal'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, perşembe günü İstanbul'a geliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor: Fenerbahçe’ye tarihi çalım

Siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Hollandalı çalıştırıcı, mesaisine gelecek hafta başlamış olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor: Fenerbahçe’ye tarihi çalım

49 yaşındaki teknik adam, kendisi için düzenlenecek törende 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bronckhorst, Beşiktaş'tan bu sezon 1.4, gelecek sezon ise 1.5 milyon Euro kazanacak.

SON DAKİKA