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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor! Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkardı...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 07:12

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor! Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkardı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona güçlü bir kadro ve yeni bir hocayla girmek isteyen siyah-beyazlı camiada hoca adayları netleşmeye başladı. Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkarırken, sürpriz bir yabancı hoca ismi de gündeme geldi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkardı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği performansı ortaya koyamayan Beşiktaş, Trabzonspor ile Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkardı...

Kupayı kazanarak Avrupa biletini almak isteyen Siyah-beyazlı takım, gözünü artık Ziraat Türkiye Kupası'na maçına çevirdi.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkardı...

Kadrosunu güçlendirek için transfer çalışmalarına da başlayan yönetim, özellikle de Bundesliga'daki takımlarla görüşmelere devam ediyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkardı...

İLK TRANSFER HAMLESİ BELLİ OLDU

Borussia Dortmund'un yıldızı Sebastien Haller'in kulüpten ayrılacağı belirtilirken, Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkardı...

Bild'de yer alan habere göre; takımdaki durumundan hiç mutlu olmayan 29 yaşındaki santrfor, kendisiyle ilgilenen kulüplerle temasa geçti.

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