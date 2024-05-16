Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
07:12
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor! Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkardı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona güçlü bir kadro ve yeni bir hocayla girmek isteyen siyah-beyazlı camiada hoca adayları netleşmeye başladı. Hasan Arat yönetimi o ismi öne çıkarırken, sürpriz bir yabancı hoca ismi de gündeme geldi.