Giriş Tarihi: 26.05.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
14:26
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor! Mourinho'nun alternatifi için sürpriz isim...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazandı. Yeni sezon için yeni bir hocayla anlaşmaya yakın olan Siyah-beyazlı takımda Jose Mourinho gelişmesi yaşanırken, Portekizli hocanın alternatifi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...