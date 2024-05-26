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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor! Mourinho'nun alternatifi için sürpriz isim...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 14:26

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor! Mourinho'nun alternatifi için sürpriz isim...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazandı. Yeni sezon için yeni bir hocayla anlaşmaya yakın olan Siyah-beyazlı takımda Jose Mourinho gelişmesi yaşanırken, Portekizli hocanın alternatifi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Mourinho’nun alternatifi için sürpriz isim...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Mourinho’nun alternatifi için sürpriz isim...

Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazandı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Mourinho’nun alternatifi için sürpriz isim...

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni hocanın kim olacağı da merak ediliyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Mourinho’nun alternatifi için sürpriz isim...

YÖNETİM TOPLANTISINDA İBRE YABANCI HOCAYA DÖNDÜ

Beşiktaş yönetimi, Türkiye Kupası zaferinin ardından teknik direktör gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda ibrenin yabancıya döndüğü kaydedildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Mourinho’nun alternatifi için sürpriz isim...

Avrupa'da başarıyı getirecek bir hocayla anlaşmanın peşinde olan siyah-beyazlılar, Jose Mourinho'yu ikna etmenin yollarını arıyor.

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