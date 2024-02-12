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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni yıldızı imzası bile kurumadan çileden çıkardı! 12 milyonluk Al-Musrati şimdiden olay yarattı…
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:30

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni yıldızı imzası bile kurumadan çileden çıkardı! 12 milyonluk Al-Musrati şimdiden olay yarattı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Beşiktaş, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından çareyi Fernando Santos da buldu. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte sezonun geride kalan kısmında yeniden form yakalamak isteyen siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminin son gününde taraftarın beklediği yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Ernest Muci ve Al-Musrati'yi transfer eden Kara Kartal'da yıldız oyuncu şimdiden çileden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni yıldızı imzası bile kurumadan çileden çıkardı! 12 milyonluk Al-Musrati şimdiden olay yarattı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, beklentilerin altında bir performans sergilemişti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni yıldızı imzası bile kurumadan çileden çıkardı! 12 milyonluk Al-Musrati şimdiden olay yarattı…

Güneş'in ardından Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de çalışan Beşiktaş, yine istenen sonuçların bir hayli altında kaldı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni yıldızı imzası bile kurumadan çileden çıkardı! 12 milyonluk Al-Musrati şimdiden olay yarattı…

Hasan Arat yönetimi ise çareyi Portekizli tecrübeli teknik direktör Fernando Santos da buldu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni yıldızı imzası bile kurumadan çileden çıkardı! 12 milyonluk Al-Musrati şimdiden olay yarattı…

Santos'un takımın başına geçmesiyle birlikte yeni bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, son olarak ligde Trabzonspor'u mağlup etti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni yıldızı imzası bile kurumadan çileden çıkardı! 12 milyonluk Al-Musrati şimdiden olay yarattı…

Dolmabahçe'de oynanan dev mücadeleden Semih Kılıçsoy'un 2 golüyle rahat bir galibiyet alan Kara Kartal, ligde puanını 39 yaptı.

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