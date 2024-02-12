Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:30
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni yıldızı imzası bile kurumadan çileden çıkardı! 12 milyonluk Al-Musrati şimdiden olay yarattı…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Beşiktaş, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından çareyi Fernando Santos da buldu. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte sezonun geride kalan kısmında yeniden form yakalamak isteyen siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminin son gününde taraftarın beklediği yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Ernest Muci ve Al-Musrati'yi transfer eden Kara Kartal'da yıldız oyuncu şimdiden çileden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…