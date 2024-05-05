Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
09:30
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni teknik direktör belli oluyor! Sürpriz isim yeşil ışık yaktı: Nuri Şahin derken…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Beşiktaş, gelecek sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Fernando Santos ile de yollarını ayıran Kara Kartal, sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak. Teknik direktör aday listesi oldukça kabarık olan siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir hocanın yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş gibi hocaların yanı sıra beklenmedik aday taraftarlar heyecan yarattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…