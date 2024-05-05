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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni teknik direktör belli oluyor! Sürpriz isim yeşil ışık yaktı: Nuri Şahin derken…
Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 09:30

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni teknik direktör belli oluyor! Sürpriz isim yeşil ışık yaktı: Nuri Şahin derken…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Beşiktaş, gelecek sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Fernando Santos ile de yollarını ayıran Kara Kartal, sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak. Teknik direktör aday listesi oldukça kabarık olan siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir hocanın yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş gibi hocaların yanı sıra beklenmedik aday taraftarlar heyecan yarattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni teknik direktör belli oluyor! Sürpriz isim yeşil ışık yaktı: Nuri Şahin derken…

Son dakika haberleri… Üç hafta sonra bitecek 2023-24 sezonunda Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışan ancak başarının uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezonda başarıyı getirecek isim için ince eleyip sık dokuyor…

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni teknik direktör belli oluyor! Sürpriz isim yeşil ışık yaktı: Nuri Şahin derken…

Camiada cevabı merakla beklenen 'Teknik direktör kim olacak?' sorusu için yönetim dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Yabancılar arasında öne çıkan Hansi Flick'in menajeriyle temas kuruldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni teknik direktör belli oluyor! Sürpriz isim yeşil ışık yaktı: Nuri Şahin derken…

En son Alman Milli Takımı'nı çalıştıran ve Eylül 2023'ten bu yana boşta olan 59 yaşındaki Alman hocanın 6-7 milyon Euro bandında yıllık ücret talep etmesi görüşmeleri bir araya gelme şansı bırakmadan bitirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni teknik direktör belli oluyor! Sürpriz isim yeşil ışık yaktı: Nuri Şahin derken…

YERLİ PAZARI HAREKETLİ

Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran, şu an Dortmund'da yardımcı hoca olarak görev yapan Nuri Şahin ile Başkan Hasan Arat bizzat görüştü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni teknik direktör belli oluyor! Sürpriz isim yeşil ışık yaktı: Nuri Şahin derken…

Almanya'daki buluşmada 35 yaşındaki genç hoca, kadro yapılanması, gitmesi gereken oyuncular, alınması gereken isimler, transfer bütçesi gibi konularda bir sunum yaptı.

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