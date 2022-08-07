Giriş Tarihi: 07.08.2022 16:56
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
17:10
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 2 transfer birden! Premier Lig'den geliyor...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonda ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş lige galibiyetle başladı. Transfer sezonunda kadrosunu güçlendiren Kartal'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadro derinliği oluşturmak isteyen Valerien Ismael, yönetime yeni transfer listesini verdi. Yönetim, savunma takviyesi için Premier Lig'den bir yıldız daha alma peşnide. İşte son dakika haberinin detayları...