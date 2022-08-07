Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer birden! Premier Lig’den geliyor...

Bu sezon kadrosuna Weghorst, Muleka, Saiss, Cenk Tosun ve Masuaku gibi tecrübeli isimleri katan Kartal transferde durmak istemiyor. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda kollarını sıvadı. Bütçenin ağzını açan yönetim hocanın istediği oyuncular için harekete geçti.