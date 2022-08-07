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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 2 transfer birden! Premier Lig'den geliyor...
Giriş Tarihi: 07.08.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 17:10

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 2 transfer birden! Premier Lig'den geliyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonda ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş lige galibiyetle başladı. Transfer sezonunda kadrosunu güçlendiren Kartal'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadro derinliği oluşturmak isteyen Valerien Ismael, yönetime yeni transfer listesini verdi. Yönetim, savunma takviyesi için Premier Lig'den bir yıldız daha alma peşnide. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer birden! Premier Lig’den geliyor...

2022-23 sezonuna Kayserispor galibiyetle başlayan Beşiktaş, Ghezzal'in son dakika golüyle 1-0 kazanarak lige 3 puanla başladı. Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam etmeyi planlayan Kartal'da hareketelilik yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer birden! Premier Lig’den geliyor...

Bu sezon kadrosuna Weghorst, Muleka, Saiss, Cenk Tosun ve Masuaku gibi tecrübeli isimleri katan Kartal transferde durmak istemiyor. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda kollarını sıvadı. Bütçenin ağzını açan yönetim hocanın istediği oyuncular için harekete geçti.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer birden! Premier Lig’den geliyor...

Vida'nın gidişinden sonra Saiss hamlesini yapan Kartal, savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Beşiktaş, Premier Lig'den savunma için yıldız oyuncuyla iletişime geçti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer birden! Premier Lig’den geliyor...

BEŞİKTAŞ TUANZEBE'Yİ GÜNDEMİNE ALDI

Kartal, Manchester United'ın İngliz oyuncusu Axel Tuanzebe'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlı takım, 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı hedefliyor. 25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon Euro ödenecek.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer birden! Premier Lig’den geliyor...

TUANZEBE TRABZONSPOR'UN DA LİSTESİNDE

Tuanzebe, Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde bulunuyor. Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de kiralık olarak forma giydi.

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