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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Bu kez Galatasaray Beşiktaş’a çalım atıyor! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…
Giriş Tarihi: 22.03.2022 19:16 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 19:28

Son dakika haberleri: Bu kez Galatasaray Beşiktaş’a çalım atıyor! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Son dakika Galatasaray transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Fatih Terim ile başlanan sezona Domenec Torrent ile devam eden sarı-kırmızılılar, bir türlü dipten kurtulamazken bu sezon ulaşabileceği bir hedef de kalmadı. Öte yandan gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden başlayan Galatasaray'da, bomba bir golcü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın da peşinde olduğu ifade edilen yıldız için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberleri: Bu kez Galatasaray Beşiktaş’a çalım atıyor! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon kaçırdığı kıl payı şampiyonluğun ardından yeni sezona iddialı giren Galatasaray, 3 yıllık yapılanmanın ilk adımlarını attı.

Son dakika haberleri: Bu kez Galatasaray Beşiktaş’a çalım atıyor! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Ancak ligde işler beklendiği gibi gitmedi ve sarı-kırmızılı takım üst üste kötü sonuçlarla zirvenin bir hayli gerisinde kaldı.

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Son dakika haberleri: Bu kez Galatasaray Beşiktaş’a çalım atıyor! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçların yanı sıra, lig tarihinin en kötü dönemini geçiren Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verildi.

Son dakika haberleri: Bu kez Galatasaray Beşiktaş’a çalım atıyor! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Fatih Terim'in ardından göreve İspanyol teknik adam Domenec Torrent getirildi.

Son dakika haberleri: Bu kez Galatasaray Beşiktaş’a çalım atıyor! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Torrent ile birlikte yine çıkış yakalayamayan Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla ligde 15. sırada kaldı.

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