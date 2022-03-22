Giriş Tarihi: 22.03.2022 19:16 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 19:28

Son dakika haberleri: Bu kez Galatasaray Beşiktaş’a çalım atıyor! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Son dakika Galatasaray transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Fatih Terim ile başlanan sezona Domenec Torrent ile devam eden sarı-kırmızılılar, bir türlü dipten kurtulamazken bu sezon ulaşabileceği bir hedef de kalmadı. Öte yandan gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden başlayan Galatasaray'da, bomba bir golcü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın da peşinde olduğu ifade edilen yıldız için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…