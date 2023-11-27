Giriş Tarihi: 27.11.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 22:19

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’dan geceye damga vuran hareket! Tüm dünya o anları konuşuyor...

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, dünyada gündem olmaya devam ediyor. Portekizli efsane oyuncu, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde adeta rekorları alt üst etti. Şu ana kadar oynadığı maçlarda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Cristiano Ronaldo, bu hafta oynanan Persepolis maçında yaptığı hareketle damga vurdu. Sosyal medyada futbol gündeminin en çok paylaşılan olayı haline gelen Cristiano Ronaldo'nun o anları, Lionel Messi'yle de çokça kıyaslandı. İşte son dakika haberinin detayları…