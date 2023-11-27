Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’dan geceye damga vuran hareket! Tüm dünya o anları konuşuyor...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 22:19

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’dan geceye damga vuran hareket! Tüm dünya o anları konuşuyor...

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, dünyada gündem olmaya devam ediyor. Portekizli efsane oyuncu, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde adeta rekorları alt üst etti. Şu ana kadar oynadığı maçlarda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Cristiano Ronaldo, bu hafta oynanan Persepolis maçında yaptığı hareketle damga vurdu. Sosyal medyada futbol gündeminin en çok paylaşılan olayı haline gelen Cristiano Ronaldo'nun o anları, Lionel Messi'yle de çokça kıyaslandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’dan geceye damga vuran hareket! Tüm dünya o anları konuşuyor...

Son dakika haberleri… Futbol sahnesine 2002 yılında çıkan ve kariyerine halen devam eden Cristiano Ronaldo, 38 yaşında gündem olmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’dan geceye damga vuran hareket! Tüm dünya o anları konuşuyor...

Birçokları tarafından tarihin en iyi futbolcusu olarak nitelendirilen yıldız oyuncu, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’dan geceye damga vuran hareket! Tüm dünya o anları konuşuyor...

Kariyerine Sporting Lizbon'da başlayarak Manchester United ile adını dünyaya duyuran Ronaldo, daha sonra Real Madrid ve Juventus formaları da giydi.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’dan geceye damga vuran hareket! Tüm dünya o anları konuşuyor...

Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta kazandığı sayısız kupalar ve attığı goller ile futbolseverlerin gönlünde taht kuran Ronaldo, Arabistan'a transferiyle tartışma yaratmıştı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’dan geceye damga vuran hareket! Tüm dünya o anları konuşuyor...

Kısa süre içerisinde Arabistan'ın futboldaki yeriyle alakalı oluşan algıları da değiştiren Ronaldo, bu sezon adeta harikalar yaratıyor.

SON DAKİKA