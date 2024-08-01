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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Dev final öncesinde çarpıcı sözler! “Galatasaray’ın kaybı Beşiktaş’tan daha ağır olur…”
Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:22

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev final öncesinde çarpıcı sözler! “Galatasaray’ın kaybı Beşiktaş’tan daha ağır olur…”

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesi, bu sene Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak. 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak dev mücadele, futbolseverlere de adeta şölen sunacak. Karşılaşma öncesi SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Fatih Doğan, iki takımın son durumunu ve final hakkındaki görüşlerini paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev final öncesinde çarpıcı sözler! Galatasaray’ın kaybı Beşiktaş’tan daha ağır olur…

Son dakika haberleri… Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finali, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev final öncesinde çarpıcı sözler! Galatasaray’ın kaybı Beşiktaş’tan daha ağır olur…

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev mücadele öncesi iki takım son hazırlıklarını sürdürürken SABAH Spor yazarları da görüşlerini paylaştı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Dev final öncesinde çarpıcı sözler! Galatasaray’ın kaybı Beşiktaş’tan daha ağır olur…

İşte Levent Tüzemen ve Fatih Doğan'a sorulan sorular ve cevapları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev final öncesinde çarpıcı sözler! Galatasaray’ın kaybı Beşiktaş’tan daha ağır olur…

1- Süper Kupa'yı kim kazanır? Neden?

2- İki ekibe bakarak maçın kilit adamları kim olur?

3- Kupayı alamayan takım bundan etkilenir mi?

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev final öncesinde çarpıcı sözler! Galatasaray’ın kaybı Beşiktaş’tan daha ağır olur…

LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Her Galatasaray-Beşiktaş maçı keyifli olmuştur. İki takımın birbirlerine karşı yaptıkları mücadeleler kıran kırana ve üst düzeyde geçiyor. Galatasaray, şampiyon olan kadrosunu koruyor. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığı var. Beşiktaş yeniden yapılanıyor. Ancak henüz takım olma ruhunu yakalayamadılar. Süper Kupa'da tecrübeli kadrosuyla Galatasaray'ı 1 adım önde görüyorum.

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