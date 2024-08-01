Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
09:22
SON DAKİKA HABERLERİ: Dev final öncesinde çarpıcı sözler! “Galatasaray’ın kaybı Beşiktaş’tan daha ağır olur…”
Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesi, bu sene Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak. 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak dev mücadele, futbolseverlere de adeta şölen sunacak. Karşılaşma öncesi SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Fatih Doğan, iki takımın son durumunu ve final hakkındaki görüşlerini paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…