SON DAKİKA HABERLERİ: Dev final öncesinde çarpıcı sözler! “Galatasaray’ın kaybı Beşiktaş’tan daha ağır olur…”

LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Her Galatasaray-Beşiktaş maçı keyifli olmuştur. İki takımın birbirlerine karşı yaptıkları mücadeleler kıran kırana ve üst düzeyde geçiyor. Galatasaray, şampiyon olan kadrosunu koruyor. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığı var. Beşiktaş yeniden yapılanıyor. Ancak henüz takım olma ruhunu yakalayamadılar. Süper Kupa'da tecrübeli kadrosuyla Galatasaray'ı 1 adım önde görüyorum.