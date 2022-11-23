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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Cristiano Ronaldo’ya gelen teklifi konuşuyor! Manchester United sonrası kimse bunu beklemiyordu…
Giriş Tarihi: 23.11.2022 21:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 21:41

Son dakika haberleri: Dünya Cristiano Ronaldo’ya gelen teklifi konuşuyor! Manchester United sonrası kimse bunu beklemiyordu…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında yer alan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde bol sürprizli bir süreç yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Manchester United yönetimini ve Erik Ten Hag'ı sert sözlerle eleştiren 37 yaşındaki yıldızın sözleşmesi feshedildi. İngiliz devi, Ronaldo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıklarken efsane ismin yeni takımı büyük merak konusu oldu. Birçok dünya devinin radarına giren Ronaldo için hiç beklenmedik bir teklif de yer aldı. İşte dünyanın konuştuğu Ronaldo'ya gelen o teklif…

Son dakika haberleri: Dünya Cristiano Ronaldo’ya gelen teklifi konuşuyor! Manchester United sonrası kimse bunu beklemiyordu…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, efsanesi olduğu kulübe döndüğü için büyük heyecan yaratmıştı.

Son dakika haberleri: Dünya Cristiano Ronaldo’ya gelen teklifi konuşuyor! Manchester United sonrası kimse bunu beklemiyordu…

Manchester ekibinde geçirdiği ilk sezonda yine büyük başarılara imza atan Ronaldo, ikinci sezonunda tam tersi bir düşüş yaşadı.

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Son dakika haberleri: Dünya Cristiano Ronaldo’ya gelen teklifi konuşuyor! Manchester United sonrası kimse bunu beklemiyordu…

Teknik direktör Erik Ten Hag, Ronaldo'yu ilk 11'de oynatmaktan oldukça geri çekilirken, Portekizli yıldızın tepkileri de olay oldu.

Son dakika haberleri: Dünya Cristiano Ronaldo’ya gelen teklifi konuşuyor! Manchester United sonrası kimse bunu beklemiyordu…

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Dünya Cristiano Ronaldo’ya gelen teklifi konuşuyor! Manchester United sonrası kimse bunu beklemiyordu…

Manchester United ile Ronaldo'nun yolları, 37 yaşındaki golcü oyuncunun, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de yayınlanan "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki ses getiren röportajından bir hafta sonra ayrıldı.

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