Giriş Tarihi: 23.11.2022 21:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 21:41

Son dakika haberleri: Dünya Cristiano Ronaldo’ya gelen teklifi konuşuyor! Manchester United sonrası kimse bunu beklemiyordu…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında yer alan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde bol sürprizli bir süreç yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Manchester United yönetimini ve Erik Ten Hag'ı sert sözlerle eleştiren 37 yaşındaki yıldızın sözleşmesi feshedildi. İngiliz devi, Ronaldo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıklarken efsane ismin yeni takımı büyük merak konusu oldu. Birçok dünya devinin radarına giren Ronaldo için hiç beklenmedik bir teklif de yer aldı. İşte dünyanın konuştuğu Ronaldo'ya gelen o teklif…