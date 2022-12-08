Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ortalığı birbirine katmıştı! Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında turnuvaya veda eden Uruguay, H Grubu'nda mücadele etmişti. Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine saldırdı. İçlerinde Fernando Muslera'nın da bulunduğu dört oyuncu için FIFA'dan tarihi bir ceza bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…