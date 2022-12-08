Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ortalığı birbirine katmıştı! Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek…
Giriş Tarihi: 08.12.2022 22:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 22:04

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ortalığı birbirine katmıştı! Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında turnuvaya veda eden Uruguay, H Grubu'nda mücadele etmişti. Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine saldırdı. İçlerinde Fernando Muslera'nın da bulunduğu dört oyuncu için FIFA'dan tarihi bir ceza bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ortalığı birbirine katmıştı! Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek…

Son dakika haberleri… Tarihinde ilk kez liglerin devam ettiği sırada düzenlenen Dünya Kupası, Katar'da büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ortalığı birbirine katmıştı! Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek…

Çeyrek final karşılaşmalarının başlayacağı dev turnuvada son 8 takım, şampiyonluk için kıyasıya mücadele verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ortalığı birbirine katmıştı! Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek…

Dünya Kupası'na H Grubu'nda başlayan ve kadrosuyla gizli favorilerden birisi olarak gösterilen Uruguay, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ortalığı birbirine katmıştı! Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek…

Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, turnuvaya son oynanan Gana maçıyla birlikte veda etti.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ortalığı birbirine katmıştı! Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek…

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmalarına rağmen bir üst tura çıkamayan Uruguay, maçın son düdüğünün ardından oldukça gerilmiş ve bazı futbolcular hakemin üzerine yürümüştü.

SON DAKİKA