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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı! Turnuvanın favorisi Brezilya’ya tek başına soğuk terler döktürdü…
Giriş Tarihi: 09.12.2022 20:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 20:24

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı! Turnuvanın favorisi Brezilya’ya tek başına soğuk terler döktürdü…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası giderek artmaya devam ediyor. Çeyrek final mücadelelerinin başladığı dev turnuvada ilk çeyrek final karşılaşması Hırvatistan ile Brezilya arasında oynandı. Hırvatistan karşısında adeta soğuk terler döken Brezilya, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e karşı büyük zorluk çekti. Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi, Dünya Kupası'ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı! Turnuvanın favorisi Brezilya’ya tek başına soğuk terler döktürdü…

Son dakika haberleri… Bu yıl ilk kez kış aylarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası, Katar'da tüm heyecanıyla devam ediyor.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı! Turnuvanın favorisi Brezilya’ya tek başına soğuk terler döktürdü…

Grup maçlarının sona ermesinin ardından eleme turlarında da futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev turnuva, birçok sürpriz sonuca gebe oldu.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı! Turnuvanın favorisi Brezilya’ya tek başına soğuk terler döktürdü…

Grup aşamasını geçemeyen Almanya, son 16 turunda Fas'a elenen İspanya, turnuvanın en büyük sürprizlerinden oldu.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı! Turnuvanın favorisi Brezilya’ya tek başına soğuk terler döktürdü…

Çeyrek final mücadelelerinin de başladığı dev turnuvada ilk çeyrek final eşleşmesi Hırvatistan ile Brezilya arasında oynandı.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı! Turnuvanın favorisi Brezilya’ya tek başına soğuk terler döktürdü…

Turnuvanın en büyük favorilerinden birisi olarak gösterilen Brezilya, dişli rakibi Hırvatistan karşısında aradığını bir türlü bulamadı.

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