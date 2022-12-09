Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı! Turnuvanın favorisi Brezilya’ya tek başına soğuk terler döktürdü…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası giderek artmaya devam ediyor. Çeyrek final mücadelelerinin başladığı dev turnuvada ilk çeyrek final karşılaşması Hırvatistan ile Brezilya arasında oynandı. Hırvatistan karşısında adeta soğuk terler döken Brezilya, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e karşı büyük zorluk çekti. Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi, Dünya Kupası'ndaki performansıyla ağızları açık bıraktı. İşte son dakika haberinin detayları…