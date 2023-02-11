Son dakika haberleri: Enkaz altından çıkan Mesut hayaline kavuştu! Arda Güler’e çağrı yapmıştı...

Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:56
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
17:11
Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki depremin ardından bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Depremden tam 113 saat sonra Adıyaman'da bir binanın enkazından sağ olarak çıkarılan küçük Mesut, o anlarda Arda Güler'e olan sevgisini dile getirmiş ve herkesi duygulandırmıştı. Hastanye kaldırılan Mesut, hayaline kavuştu ve Arda Güler ile görüntülü olarak konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...