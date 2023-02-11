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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Enkaz altından çıkan Mesut hayaline kavuştu! Arda Güler'e çağrı yapmıştı...
Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 17:11

Son dakika haberleri: Enkaz altından çıkan Mesut hayaline kavuştu! Arda Güler'e çağrı yapmıştı...

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki depremin ardından bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Depremden tam 113 saat sonra Adıyaman'da bir binanın enkazından sağ olarak çıkarılan küçük Mesut, o anlarda Arda Güler'e olan sevgisini dile getirmiş ve herkesi duygulandırmıştı. Hastanye kaldırılan Mesut, hayaline kavuştu ve Arda Güler ile görüntülü olarak konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Enkaz altından çıkan Mesut hayaline kavuştu! Arda Güler’e çağrı yapmıştı...

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremden sonra tüm Türkiye tek yürek oldu ve bölgedeki yaralarını sarmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Enkaz altından çıkan Mesut hayaline kavuştu! Arda Güler’e çağrı yapmıştı...

Enkaz bölgesinde hızla devam eden arama kurtarma çalışmalarında mucize ve umut dolu haberler de geliyor. Depremden 113 saat sonra Adıyaman'da bir enkazdan sağ olarak çıkarılan küçük Mesut, o anlarda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e seslendi.

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Son dakika haberleri: Enkaz altından çıkan Mesut hayaline kavuştu! Arda Güler’e çağrı yapmıştı...

ENKAZDAN ÇIKARILIRKEN ARDA GÜLER'E SESLENDİ

Enkazdan çıkarıldığı anlarda konuşan Mesut, "Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Hocaya söyleyin seni de oynatsın. Az oynuyorsun." demiş ve herkesi duygulandırmıştı.

Son dakika haberleri: Enkaz altından çıkan Mesut hayaline kavuştu! Arda Güler’e çağrı yapmıştı...

Mesut'un çağrısına bir video ile yanıt veren Arda Güler, "Güzel kardeşim; pes etmedin, başardın, mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle" diyerek Mesut'a seslenmişti.

Son dakika haberleri: Enkaz altından çıkan Mesut hayaline kavuştu! Arda Güler’e çağrı yapmıştı...

Enkazdan çıkarılan ve hastanede tedavi gören Mesut, resmen hayaline kavuştu. Arda Güler, genç Mesut'u arayarak onunla görüntülü konuştu.

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