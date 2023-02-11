Son dakika haberleri: Enkaz altından çıkan Mesut hayaline kavuştu! Arda Güler’e çağrı yapmıştı...

Enkaz bölgesinde hızla devam eden arama kurtarma çalışmalarında mucize ve umut dolu haberler de geliyor. Depremden 113 saat sonra Adıyaman'da bir enkazdan sağ olarak çıkarılan küçük Mesut, o anlarda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e seslendi.