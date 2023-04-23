Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
11:57
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan MHK Başkanı Lale Orta'ya şok sözler! "Galatasaray'ı eleten hakeme..."
Son dakika haberleri... Sabah Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan 90+1 programında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı yerden yere vurdu. Toroğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu "Bazı hakemlere ikinci bir değerlendirmeye kadar görev vermeme" kararıyla ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. Usta ismin gündeminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray-Başakşehir maçında yaşananlar vardı. İşte son dakika haberinin detayları...