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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan MHK Başkanı Lale Orta'ya şok sözler! "Galatasaray'ı eleten hakeme..."
Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 11:57

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan MHK Başkanı Lale Orta'ya şok sözler! "Galatasaray'ı eleten hakeme..."

Son dakika haberleri... Sabah Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan 90+1 programında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı yerden yere vurdu. Toroğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu "Bazı hakemlere ikinci bir değerlendirmeye kadar görev vermeme" kararıyla ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. Usta ismin gündeminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray-Başakşehir maçında yaşananlar vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan MHK Başkanı Lale Orta’ya şok sözler! Galatasaray’ı eleten hakeme...

Son dakika haberleri... Sabah Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan 90+1 programında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı yerden yere vurdu. Toroğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu "Bazı hakemlere ikinci bir değerlendirmeye kadar görev vermeme" kararıyla ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. Usta ismin gündeminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray-Başakşehir maçında yaşananlar vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan MHK Başkanı Lale Orta’ya şok sözler! Galatasaray’ı eleten hakeme...

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 31. hafta öncesi hakemlerle ilgili sürpriz bir açıklama yaparak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan MHK Başkanı Lale Orta’ya şok sözler! Galatasaray’ı eleten hakeme...

Yapılan açıklamada, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyecektir" denildi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan MHK Başkanı Lale Orta’ya şok sözler! Galatasaray’ı eleten hakeme...

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Spor kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratan bu karara ilk olarak Fenerbahçe'den cevap geldi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan MHK Başkanı Lale Orta’ya şok sözler! Galatasaray’ı eleten hakeme...

Sarı-Lacivertliler, "Bahsi geçen hakemler hangi maçlarda, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir? VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir? Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz" ifadeleriyle deyim yerindeyse hesap sordu.

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