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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da şoku yaşadı! VAR için isyan etti: Galatasaray’dan sonra ikinci kez yaşayacak…
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:24

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da şoku yaşadı! VAR için isyan etti: Galatasaray’dan sonra ikinci kez yaşayacak…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Fatih Terim, uzun yıllar çalıştırdığı Galatasaray'da birçok tarihi başarı elde etmişti. Avrupa'da da Fiorentina ve Milan'ın teknik direktörlüğünü yapan Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza attı. Yunan deviyle şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fatih Terim, Galatasaray'dan sonra kariyerinde ikinci kez yaşayacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da şoku yaşadı! VAR için isyan etti: Galatasaray’dan sonra ikinci kez yaşayacak…

Son dakika haberleri… Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atmıştı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da şoku yaşadı! VAR için isyan etti: Galatasaray’dan sonra ikinci kez yaşayacak…

Süper Lig'de Galatasaray'ın başında uzun yıllar büyük başarılar elde eden Terim, yine son olarak sarı-kırmızılı ekibi çalıştırmıştı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da şoku yaşadı! VAR için isyan etti: Galatasaray’dan sonra ikinci kez yaşayacak…

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 sene boyunca takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör, Panathinaikos'un başına geçti.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da şoku yaşadı! VAR için isyan etti: Galatasaray’dan sonra ikinci kez yaşayacak…

Yunanistan ekibinde şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fatih Terim, son oynanan maçta OFI ile 2-2 berabere kaldı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da şoku yaşadı! VAR için isyan etti: Galatasaray’dan sonra ikinci kez yaşayacak…

Fatih Terim'in öğrencileri mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmadan büyük bir şok yaşayarak 1 puanla ayrıldı.

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