Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
10:24
Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da şoku yaşadı! VAR için isyan etti: Galatasaray’dan sonra ikinci kez yaşayacak…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Fatih Terim, uzun yıllar çalıştırdığı Galatasaray'da birçok tarihi başarı elde etmişti. Avrupa'da da Fiorentina ve Milan'ın teknik direktörlüğünü yapan Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza attı. Yunan deviyle şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fatih Terim, Galatasaray'dan sonra kariyerinde ikinci kez yaşayacak. İşte son dakika haberinin detayları…