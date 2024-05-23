Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve…
Giriş Tarihi: 23.05.2024 21:07 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 21:07

Son dakika haberleri: Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmadan en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bunun üzerine büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray'da efsane isim Fatih Terim'den olay yaratan bir hareket geldi. Tecrübeli çalıştırıcının bu hamlesi sosyal medyada çok konuşulurken Galatasaray taraftarlarının da dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim’den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin son haftasına girilmesine rağmen şampiyon hala belirlenmedi.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve…

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan kıyasıya yarış, geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan mücadeleyle iyice alevlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Fatih Terim’den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve…

Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasını engelleyen Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde bir mucizeyi bekleyecek.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve…

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a kaybederse Fenerbahçe de İstanbulspor'u mağlup ederse sarı-lacivertli ekip geriden gelip şampiyon olacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu için ise yine 1 puan alması yeterli olacak.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve…

Pazar günü aynı saatte başlayacak iki takımın mücadeleleri heyecanla beklenirken Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi.

SON DAKİKA