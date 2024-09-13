Giriş Tarihi: 13.09.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
20:32
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Emre Mor'un yeni takımı belli oldu | Serdar Aziz'den flaş karar...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de kurduğu güçlü kadroyla şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan sarı-lacivertli takımda ayrılıklar devam ediyor. Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz ve Emre Mor kararını verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...