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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Emre Mor'un yeni takımı belli oldu | Serdar Aziz'den flaş karar...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:32

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Emre Mor'un yeni takımı belli oldu | Serdar Aziz'den flaş karar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de kurduğu güçlü kadroyla şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan sarı-lacivertli takımda ayrılıklar devam ediyor. Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz ve Emre Mor kararını verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık! Emre Mor’un yeni takımı belli oldu | Serdar Aziz’den flaş karar...

Trendyol Süper Lig'de 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık! Emre Mor’un yeni takımı belli oldu | Serdar Aziz’den flaş karar...

Jose Morunho ile birlikte yıldız isimler transfer eden ve güçlü bir kadro kuran Fenerbahçe'de bazı oyuncuların geleceği netleşti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık! Emre Mor’un yeni takımı belli oldu | Serdar Aziz’den flaş karar...

EMRE MOR VE SERDAR AZİZ KARARLARINI VERDİ

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz ve Emre Mor, Süper Lig ekiplerinin gözdeleri oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık! Emre Mor’un yeni takımı belli oldu | Serdar Aziz’den flaş karar...

Kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz ve Emre mor Süper Lig'den çok sayıda talip çıktı ve oyuncular kararını verdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık! Emre Mor’un yeni takımı belli oldu | Serdar Aziz’den flaş karar...

SERDAR AZİZ F.BAHÇE'DE KALDI

Fenerbahçe'nin daha önce transfer için izin verdiği deneyimli futbolcu, Süper Lig'den 3-4 takımın kendisine yaptığı transfer teklifini reddetti.

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