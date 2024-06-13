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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı
Giriş Tarihi: 13.06.2024 00:06 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 00:11

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın hemen arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefi için yola çıkıyor. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında da vakit kaybetmeden önemli isimleri İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Bu sırada Kanarya, Galatasaray'ın da listesinde yer alan ve Okan Buruk'un istediği yıldız isim için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı

Son dakika haberleri... Geride kalan sezonda Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren ve bu yarıştan mağlup ayrılan Fenerbahçe, yeni sezona da iddialı girme hedefinde.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı

Ali Koç'un bir kez daha başkan seçilmesiyle birlikte hedeflerini belirleyen Kanarya, teknik direktörlük görevine de Jose Mourinho'yu getirdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı

Portekizli teknik direktörle birlikte hem Süper Lig şampiyonlu hem de Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, yılın transferine hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı

Mourinho'nun eski öğrencilerinin de yer aldığı geniş bir transfer listesine sahip olan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı

Galatasaray'ın da geçtiğimiz yazdan itibaren peşinde olduğu yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin girişimlere başladığı öğrenildi.

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