Giriş Tarihi: 13.06.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
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SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın hemen arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefi için yola çıkıyor. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında da vakit kaybetmeden önemli isimleri İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Bu sırada Kanarya, Galatasaray'ın da listesinde yer alan ve Okan Buruk'un istediği yıldız isim için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...