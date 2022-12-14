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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Süper Lig'e dev transfer! Maliyeti 15 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:11

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Süper Lig'e dev transfer! Maliyeti 15 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sezona teknik direktör Jorge Jesus'la başlayan Fenerbahçe'de golcü transferi için hareketlilik yaşanıyor. Gol yollarındaki alternatiflerini artırmak isteyen sarı-lacivertli takımda yeni golcü hedefi belli oldu. Jorge Jesus'un da onayıyla harekete geçen yönetim yıldız golcü için transfer teklifinde bulunacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e dev transfer! Maliyeti 15 milyon Euro...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliği stoper transferine vermesine karşın Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle forvet bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e dev transfer! Maliyeti 15 milyon Euro...

Samet Akaydın transferini bitirmek üzere olan sarı-lacivertliler, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için de harekete geçmişti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e dev transfer! Maliyeti 15 milyon Euro...

Forvet için de birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve Barcelona'nın kadroda düşünmediği Memphis Depay da gelmişti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e dev transfer! Maliyeti 15 milyon Euro...

Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, forvet bölgesi için ana hedefini belirledi... Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Kolombiyalı forvet Luis Muriel transferinde artık son düzlüğe girdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Süper Lig’e dev transfer! Maliyeti 15 milyon Euro...

F.BAHÇE LUİS MURİEL İÇİN BASTIRIYOR

Akşam'da yer alan habere göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Muriel'in serbest kalacak olması nedeniyle maliyeti de yükselmiş durumda.

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