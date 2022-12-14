Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:09
Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
16:11
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Süper Lig'e dev transfer! Maliyeti 15 milyon Euro...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sezona teknik direktör Jorge Jesus'la başlayan Fenerbahçe'de golcü transferi için hareketlilik yaşanıyor. Gol yollarındaki alternatiflerini artırmak isteyen sarı-lacivertli takımda yeni golcü hedefi belli oldu. Jorge Jesus'un da onayıyla harekete geçen yönetim yıldız golcü için transfer teklifinde bulunacak. İşte son dakika haberinin detayları...