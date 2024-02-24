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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı büyük olay yaratmıştı! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Cihan Aydın…
Giriş Tarihi: 24.02.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 22:14

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı büyük olay yaratmıştı! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Cihan Aydın

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Bu sezonun dikkat çeken ekiplerinden birisi olan Kasımpaşa, sarı-lacivertli ekibe zor anlar yaşattı. Maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Mert Hakan ve Batshuayi ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Mücadeleye damga vuran an ise Fenerbahçe'nin son dakikada kazandığı penaltı oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, herkesi ikiye bölen penaltı pozisyonuna son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı büyük olay yaratmıştı! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Cihan Aydın…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Zirve yarışındaki Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı büyük olay yaratmıştı! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Cihan Aydın…

27. hafta maçında oldukça zorlanan Fenerbahçe, geriye düşmesine rağmen kazanarak 3 puanı almasını da bildi.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı büyük olay yaratmıştı! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Cihan Aydın…

Karşılaşmanın 58. dakikasında Porozo'nun kafa golüyle 1-0 öne geçen Kasımpaşa, üstünlüğünü 6 dakika koruyabildi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı büyük olay yaratmıştı! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Cihan Aydın…

64. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın frikik golüyle beraberliği bulan Kanarya, bu golün ardından rakip sahadaki baskını arttırdı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı büyük olay yaratmıştı! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Cihan Aydın…

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol ise 90+3. dakikada kazanılan penaltıyla oldu. Maçın hakemi Cihan Aydın, pozisyonu VAR'da inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

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