Giriş Tarihi: 24.02.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
22:14
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı büyük olay yaratmıştı! Erman Toroğlu son noktayı koydu: Cihan Aydın…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Bu sezonun dikkat çeken ekiplerinden birisi olan Kasımpaşa, sarı-lacivertli ekibe zor anlar yaşattı. Maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Mert Hakan ve Batshuayi ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Mücadeleye damga vuran an ise Fenerbahçe'nin son dakikada kazandığı penaltı oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, herkesi ikiye bölen penaltı pozisyonuna son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…