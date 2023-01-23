Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Suudi ekibi yıldız golcü için devreye girdi...

Sezona flaş transferlerle ve Jorge Jesus'u takımın başına getirmesiyle birlikte şampiyonluğun büyük adaylarından biri haline geldi. Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde olan ve bir maç eksiği olan sarı-lacivertli takım bugün Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.