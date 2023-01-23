Giriş Tarihi: 23.01.2023 15:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
15:19
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Suudi ekibi yıldız golcü için devreye girdi...
Son dakika haberleri: Bu sezon şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahç, bugün Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, sarı-lacivetli takımın yıldız golcüsü için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...