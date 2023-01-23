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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Suudi ekibi yıldız golcü için devreye girdi...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 15:19

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Suudi ekibi yıldız golcü için devreye girdi...

Son dakika haberleri: Bu sezon şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahç, bugün Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, sarı-lacivetli takımın yıldız golcüsü için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Suudi ekibi yıldız golcü için devreye girdi...

Sezona flaş transferlerle ve Jorge Jesus'u takımın başına getirmesiyle birlikte şampiyonluğun büyük adaylarından biri haline geldi. Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde olan ve bir maç eksiği olan sarı-lacivertli takım bugün Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Suudi ekibi yıldız golcü için devreye girdi...

Ara transfer döneminde ilk transferini yapan Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan savunmaya Samet Akaydin hamlesini yaptı. Jorge Jesus'un Samet'i çok istediği ifade edildi.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Suudi ekibi yıldız golcü için devreye girdi...

ARDA GÜLER İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Fenerbahçe'de Arda Güler'in de geleceği netleşmee başladı. 17 yaşındaki futbolcuyu ikna eden Fenerbahçe yönetimi ailesiyle de iyi ilişkileri kullanarak prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe'nin Arda Güler ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Suudi ekibi yıldız golcü için devreye girdi...

TAKIMIN YILDIZLARINA TALİPLER ARTIYOR

Fenerbahçe'de gözler diğer yandan takımın yıldızlarına gelecek olan transfer tekliflerinde... Takımdaki yıldız oyunculara da talipler artmaya devam ederken, golcü oyuncu için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Suudi ekibi yıldız golcü için devreye girdi...

AL-HİLAL TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Bu sezon gösterdiği performansla ve attığı gollerle dikkat çeken Enner Valencia için sayıda talip var. Kolombiyalı yıldız için son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal talip oldu.

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