Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu kariyerinin ilkinde şoku yaşadı! Yıldız oyuncu Premier Lig’de tarihe geçti…
Giriş Tarihi: 28.09.2024 18:53 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:55

SON DAKİKA HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu kariyerinin ilkinde şoku yaşadı! Yıldız oyuncu Premier Lig’de tarihe geçti…

Son dakika haberleri… Bu sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde ilk kez 11'de sahne aldı. Brighton'ın Chelsea'ye konuk olduğu mücadelede ilk 11'de karşılaşmaya çıkan milli futbolcumuz, adeta şoku yaşadı. Öte yandan Premier Lig'de de tarihi bir durum ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu kariyerinin ilkinde şoku yaşadı! Yıldız oyuncu Premier Lig’de tarihe geçti…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda takımı NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, kısa sürede adından söz ettirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu kariyerinin ilkinde şoku yaşadı! Yıldız oyuncu Premier Lig’de tarihe geçti…

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans sayesinde milli takıma kadar yükselen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 performansıyla da Avrupa takımlarını peşine taktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu kariyerinin ilkinde şoku yaşadı! Yıldız oyuncu Premier Lig’de tarihe geçti…

Yaz transfer dönemi boyunca birçok takımın radarında bulunan milli futbolcu, Brighton'dan gelen teklifi kabul etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu kariyerinin ilkinde şoku yaşadı! Yıldız oyuncu Premier Lig’de tarihe geçti…

30 MİLYONA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmasından dolayı 30 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu kariyerinin ilkinde şoku yaşadı! Yıldız oyuncu Premier Lig’de tarihe geçti…

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak 5 milyon Euro bonus bedeli ödenecek.

SON DAKİKA