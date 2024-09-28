Giriş Tarihi: 28.09.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
18:55
SON DAKİKA HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu kariyerinin ilkinde şoku yaşadı! Yıldız oyuncu Premier Lig’de tarihe geçti…
Son dakika haberleri… Bu sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde ilk kez 11'de sahne aldı. Brighton'ın Chelsea'ye konuk olduğu mücadelede ilk 11'de karşılaşmaya çıkan milli futbolcumuz, adeta şoku yaşadı. Öte yandan Premier Lig'de de tarihi bir durum ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…