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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”
Giriş Tarihi: 15.02.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 07:02

Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de macerasına başlıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu üçüncü tamamladıktan sonra Avrupa Ligi'ne gerileyen Aslan, play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray için galibiyet şifresini verdi. Sparta Prag için Kopenhag benzetmesi yapan Timurlenk, Mauro Icardi'nin önemini vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”

Son dakika haberleri… Süper Lig'de zirve koltuğuna oturan Galatasaray, bugün Avrupa sahnesine çıkıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak olan Aslan, RAMS Park'ta 20.45'teki mücadelede avantajlı skoru alıp haftaya Çekya'da oynanacak rövanşa işi bırakmama niyetinde.

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Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”

Takımını hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, ligde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden kadroda değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”

Sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'nu kullanacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Zaha'yı ise kulübede başlatacak.

Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”

ASLANTEPE KAPALI GİŞE

Galatasaray, Sparta Prag'ı elemesi halinde 1.2 milyon Euro bonusu kasasına koyacak. Karşılaşmanın biletleri de satışa çıkar çıkmaz tükendi.

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