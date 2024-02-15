Giriş Tarihi: 15.02.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
07:02
Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de macerasına başlıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu üçüncü tamamladıktan sonra Avrupa Ligi'ne gerileyen Aslan, play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray için galibiyet şifresini verdi. Sparta Prag için Kopenhag benzetmesi yapan Timurlenk, Mauro Icardi'nin önemini vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları…