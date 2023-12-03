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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldızla görüşme
Giriş Tarihi: 03.12.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 17:00

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldızla görüşme

Son dakika haberleri: Süper Lig'de bu sezon zirveye oynayan Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşıyor. Kadrolarına takviye yapmak iki hoca da Brezilyalı yıldızı takımda görmek istiyor. İki takımın yönetimi de futbolcu için harekete geçti ilk görüşme gerçekleştirildi. İşte sürpriz transferin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldızla görüşme

Bu sezon Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi. Yaz transfer döneminde bazı oyuncular için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bir oyuncun daha mücadele ediyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldızla görüşme

Konferans Ligi'nde son maça kadar grupta lider olan Fenerbahçe, son haftaya 3. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım son hafta maçında Ludogorets'e karşı mücadele verecek. Fenerbahçe, rakibi FC Nordsjælland'a 6-1 mağlup olmuştu.

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Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldızla görüşme

G.SARAY'DA NDOMBELE BİLMECESİ

Tottenham'dan büyük umutlarla transfer edilen Tanguy Ndombele, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Fazla kiloları sebebiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Fransız oyuncunun gönderilmesi gündeme geldi.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldızla görüşme

Okan Buruk'un verdiği şansları iyi değerlendiremeyen Ndombele ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor. G.Saray bu bölgeye başka bir oyuncu bakmayı planladığı belirtiliyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldızla görüşme

FENERBAHÇE KING İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de de bir ayrılığın gerçekleşeceği gündeme geldi. Beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Joshua King ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor.

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