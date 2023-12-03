Giriş Tarihi: 03.12.2023 16:56
Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
17:00
Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Brezilyalı yıldızla görüşme
Son dakika haberleri: Süper Lig'de bu sezon zirveye oynayan Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşıyor. Kadrolarına takviye yapmak iki hoca da Brezilyalı yıldızı takımda görmek istiyor. İki takımın yönetimi de futbolcu için harekete geçti ilk görüşme gerçekleştirildi. İşte sürpriz transferin detayları...