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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 18:11

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından tam 1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Sacha Boey, yıllar içerisindeki gelişimiyle dünya devlerini peşine taktı. Devre arası transfer döneminde gündemin bir numaralı ismi olan Boey, Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlanıyor. Türk futbol tarihine geçecek bir rekor satış bedeliyle Bayern'e gidecek olan Boey'in alternatifi de yine Fransa'dan buldu. Galatasaraylı yetkililer, yeni Sacha Boey olacak ismi kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, transferde flaş gelişmeler yaşıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Geçtiğimiz gün oynanan İstanbulspor maçından 3-1 galip gelerek zirve yarışında puan kaybetmeyen Aslan, flaş bir transfer haberiyle sarsıldı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son günlerde transfer dedikodularında başı çeken isimlerden birisi olan Sacha Boey, İstanbulspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Mücadele devam ederken Alman basınından gelen haberlerde Fransız sağ bek oyuncusunun Bayern Münih'e imza atacağı yazıldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Oyuncuyu ikna eden Alman devi, Galatasaraylı yöneticilerle pazarlıklara başlayarak bonservis konusunda anlaşmaya çalıştı.

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