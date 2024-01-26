Giriş Tarihi: 26.01.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
18:11
Son dakika haberleri: Galatasaray yeni Sacha Boey’ini anında buldu! Fransızlar duyurdu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından tam 1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Sacha Boey, yıllar içerisindeki gelişimiyle dünya devlerini peşine taktı. Devre arası transfer döneminde gündemin bir numaralı ismi olan Boey, Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlanıyor. Türk futbol tarihine geçecek bir rekor satış bedeliyle Bayern'e gidecek olan Boey'in alternatifi de yine Fransa'dan buldu. Galatasaraylı yetkililer, yeni Sacha Boey olacak ismi kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…