Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Premier Lig'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 10:53

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Premier Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya bıraktı. Galatasaray ise bu hafta Konyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İki ezeli rakip diğer yandan transfer çalışmaların da devam ederken, Premier Lig'in yıldız oyuncusu için karşı karşıya geldi. İşte iki takımı da karşı karşıya getiren o yıldız ve transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu hafta çözülüyor. Galatasaray deplasmanda Konyaspor karşısında en az 1 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u mağlup ederek, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında mağlup olmasını bekleyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

İki ezeli rakip aynı zamanda yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmaların da devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

İKİ EZELİ RAKİP FLAŞ İSİM İÇİN KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ve Galatasaray, Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, orta sahasına güçlü bir isim takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

SON DAKİKA