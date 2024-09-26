SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…

Golden sonra Galatasaray, oyun üstünlüğünü tekrar eline aldı ve 76'ncı dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Ceza sahası içinde Osimhen'in kafayla indirdiği topa kale önünde Yunus Akgün bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.