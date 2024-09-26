Giriş Tarihi: 26.09.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
00:15
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…
Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Rahman Baba (K.K), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti. Turnuvaya 3 puanla başlayan Aslan'ın Yunan takımlarına karşı kurduğu üstünlük de maç sonunda ortaya çıktı. Öte yandan sarı-kırmızılılar, PAOK'a da dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları…