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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…
Giriş Tarihi: 26.09.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:15

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…

Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Rahman Baba (K.K), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti. Turnuvaya 3 puanla başlayan Aslan'ın Yunan takımlarına karşı kurduğu üstünlük de maç sonunda ortaya çıktı. Öte yandan sarı-kırmızılılar, PAOK'a da dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, sahasında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…

Galatasaray, 48'inci dakikada karşılaşmada öne geçti. Soldan Mertens'in ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda son çizgide Baba topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…

Mücadelenin 67'nci dakikası geçerken konuk ekip beraberliği sağladı. Sağdan Castro'nun son çizgide içeri çevirdiği topu kaleci Günay Güvenç ayaklarıyla kurtardı. Seken topu önünde bulan Konstantelias meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…

Golden sonra Galatasaray, oyun üstünlüğünü tekrar eline aldı ve 76'ncı dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Ceza sahası içinde Osimhen'in kafayla indirdiği topa kale önünde Yunus Akgün bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’dan Yunan takımlarına karşı inanılmaz üstünlük! Olay yanıt geldi: PAOK maçı sonrası…
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