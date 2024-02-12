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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kazanma oranını açıkladılar! Favori belli oldu: İşte Avrupa Ligi şampiyonluk oranları…
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:06

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kazanma oranını açıkladılar! Favori belli oldu: İşte Avrupa Ligi şampiyonluk oranları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gerileyen sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti. 15 Şubat tarihinde rakibini sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, avantajlı bir skor elde ederek Çekya'da oynanacak rövanş maçına rahat çıkmak istiyor. Bu sırada Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı. Galatasaray'a verilen oran ise taraftarları şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kazanma oranını açıkladılar! Favori belli oldu: İşte Avrupa Ligi şampiyonluk oranları…

Son dakika haberleri… Bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaşmıştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kazanma oranını açıkladılar! Favori belli oldu: İşte Avrupa Ligi şampiyonluk oranları…

Zorlu grupta etkileyici bir performans sergilemesine rağmen Kopenhag'a karşı aradığı sonucu alamayan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne geriledi.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kazanma oranını açıkladılar! Favori belli oldu: İşte Avrupa Ligi şampiyonluk oranları…

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci en büyük organizasyonu olan turnuvada mücadele edecek olan Galatasaray, play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kazanma oranını açıkladılar! Favori belli oldu: İşte Avrupa Ligi şampiyonluk oranları…

İlk maç 15 Şubat tarihinde saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak. İki takım müsabakanın rövanşında 22 Şubat tarihinde TSİ 23:00'te Çekya'da karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kazanma oranını açıkladılar! Favori belli oldu: İşte Avrupa Ligi şampiyonluk oranları…

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı.

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