Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
15:06
Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ni kazanma oranını açıkladılar! Favori belli oldu: İşte Avrupa Ligi şampiyonluk oranları…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gerileyen sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti. 15 Şubat tarihinde rakibini sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, avantajlı bir skor elde ederek Çekya'da oynanacak rövanş maçına rahat çıkmak istiyor. Bu sırada Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı. Galatasaray'a verilen oran ise taraftarları şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları…