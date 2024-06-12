Giriş Tarihi: 12.06.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
19:06
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'ın yıldızından Erden Timur'a olay sözler! Taraftarları şok etti: "Kararına kurban gittim"
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da aynı hedef için hazırlanıyor. Okan Buruk yönetiminde lige damgasını vuran Aslan, geride bıraktığımız sezonun başında önemli bir değişime uğramıştı. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yaptığı transferlerle kadrosunu bir hayli yenileyen sarı-kırmızılı ekip, birçok oyuncusunu da kiralık olarak gönderdi. O oyunculardan birisi ise taraftarları şok eden açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...