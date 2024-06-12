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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'ın yıldızından Erden Timur'a olay sözler! Taraftarları şok etti: "Kararına kurban gittim"
Giriş Tarihi: 12.06.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 19:06

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'ın yıldızından Erden Timur'a olay sözler! Taraftarları şok etti: "Kararına kurban gittim"

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da aynı hedef için hazırlanıyor. Okan Buruk yönetiminde lige damgasını vuran Aslan, geride bıraktığımız sezonun başında önemli bir değişime uğramıştı. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yaptığı transferlerle kadrosunu bir hayli yenileyen sarı-kırmızılı ekip, birçok oyuncusunu da kiralık olarak gönderdi. O oyunculardan birisi ise taraftarları şok eden açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’ın yıldızından Erden Timur’a olay sözler! Taraftarları şok etti: Kararına kurban gittim

Son dakika haberleri... Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'i son 2 sezon da domine eden Galatasaray, yeni sezona da aynı hedeflerle hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’ın yıldızından Erden Timur’a olay sözler! Taraftarları şok etti: Kararına kurban gittim

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılı ekibin transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’ın yıldızından Erden Timur’a olay sözler! Taraftarları şok etti: Kararına kurban gittim

Orta saha ve savunmaya yapılacak birçok takviye ile yeni sezona da güçlü girmek isteyen Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’ın yıldızından Erden Timur’a olay sözler! Taraftarları şok etti: Kararına kurban gittim

Geçtiğimiz sezonun transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois, flaş açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’ın yıldızından Erden Timur’a olay sözler! Taraftarları şok etti: Kararına kurban gittim

Fransız L'Equipe'e konuşan Dubois, Erden Timur için olay yaratan ifadeler kullandı.

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