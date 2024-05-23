Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
15:08
Son dakika haberleri: Guardiola'dan Arda Güler için olay sözler! "Bu çocuk çok..."
Son dakika haberleri: Real Madrid'de son maçlarda öne çıkan isim olmayı başaran Arda Güler, dünya futbolunda konuşulmaya devam ediyor. Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Real Madrid tarihinde 6 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu olan Arda Güler hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. İşte Guardiola'nın Arda için söylediği çarpıcı sözler...