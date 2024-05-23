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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Guardiola'dan Arda Güler için olay sözler! "Bu çocuk çok..."
Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 15:08

Son dakika haberleri: Guardiola'dan Arda Güler için olay sözler! "Bu çocuk çok..."

Son dakika haberleri: Real Madrid'de son maçlarda öne çıkan isim olmayı başaran Arda Güler, dünya futbolunda konuşulmaya devam ediyor. Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Real Madrid tarihinde 6 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu olan Arda Güler hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. İşte Guardiola'nın Arda için söylediği çarpıcı sözler...

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Son dakika haberleri: Guardiola’dan Arda Güler için olay sözler! Bu çocuk çok...

La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadele 4-4'lük eşitlikle sona ererken, son haftalarda adından söz ettiren Arda Güler, 14. ve 45+2. dakikalarda takımı adına 2 gol kaydetti.

Son dakika haberleri: Guardiola’dan Arda Güler için olay sözler! Bu çocuk çok...

Genç yıldız, ligde forma giydiği son 5 maçta 5. kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti.

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Son dakika haberleri: Guardiola’dan Arda Güler için olay sözler! Bu çocuk çok...

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Güler, Real Madrid formasıyla da toplamda 6. golü attı. Arda Güler, Real Madrid tarihinde Ronaldo'yu da geçerek 6 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu olmayı başardı.

Son dakika haberleri: Guardiola’dan Arda Güler için olay sözler! Bu çocuk çok...

ANCELOTTI'DEN ARDA'YA ÖVGÜLER

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-4 berabere kaldıkları Villarreal maçında iki gol atan Arda Güler'i övdü.

Son dakika haberleri: Guardiola’dan Arda Güler için olay sözler! Bu çocuk çok...

Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.

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