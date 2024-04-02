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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hatayspor’un golü iptal edilmişti! Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki pozisyonu açıkladı: Ali Şansalan…
Giriş Tarihi: 02.04.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 23:40

Son dakika haberleri: Hatayspor’un golü iptal edilmişti! Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki pozisyonu açıkladı: Ali Şansalan

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Mauro Icardi'nin tek golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 84 yaparak zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmada Hatayspor'un da tehlikeli pozisyonları olsa da Okan Buruk'un öğrencileri sonucun değişmesine izin vermedi. Öte yandan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını canlı yayında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Hatayspor’un golü iptal edilmişti! Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki pozisyonu açıkladı: Ali Şansalan…

Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Son dakika haberleri: Hatayspor’un golü iptal edilmişti! Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki pozisyonu açıkladı: Ali Şansalan…

RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftar önünde yapılan maçın 12. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

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Son dakika haberleri: Hatayspor’un golü iptal edilmişti! Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki pozisyonu açıkladı: Ali Şansalan…

İç saha avantajına rağmen oyuna hükmedemeyen Galatasaray, ikinci yarıda rakibine tehlikeli ataklar geliştirme fırsatı verdi.

Son dakika haberleri: Hatayspor’un golü iptal edilmişti! Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki pozisyonu açıkladı: Ali Şansalan…

Net pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekip, kalesini gol kapatmayı başardı. İkinci yarısından gol sesi çıkmayan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Son dakika haberleri: Hatayspor’un golü iptal edilmişti! Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki pozisyonu açıkladı: Ali Şansalan…

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 31. haftada 27. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 84'e çıkardı.

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