Son dakika haberleri: Hatayspor’un golü iptal edilmişti! Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki pozisyonu açıkladı: Ali Şansalan…

Giriş Tarihi: 02.04.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
23:40
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Mauro Icardi'nin tek golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 84 yaparak zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmada Hatayspor'un da tehlikeli pozisyonları olsa da Okan Buruk'un öğrencileri sonucun değişmesine izin vermedi. Öte yandan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını canlı yayında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…