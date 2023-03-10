Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Fenerbahçe Başakşehir ve Sivasspor maçları sonrası yeni yerimiz belli oldu…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, son 16 turu maçlarında bu akşam sahaya çıktı. Sivasspor, deplasmanda Fiorentina'ya 1-0 mağlup olurken, Başakşehir de Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kaldı. İspanya'da Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe ise sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımızın bu akşam aldığı sonuçlara göre UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son dakika haberinin detayları…