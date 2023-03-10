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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Fenerbahçe Başakşehir ve Sivasspor maçları sonrası yeni yerimiz belli oldu…
Giriş Tarihi: 10.03.2023 01:03 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 01:06

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Fenerbahçe Başakşehir ve Sivasspor maçları sonrası yeni yerimiz belli oldu…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, son 16 turu maçlarında bu akşam sahaya çıktı. Sivasspor, deplasmanda Fiorentina'ya 1-0 mağlup olurken, Başakşehir de Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kaldı. İspanya'da Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe ise sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımızın bu akşam aldığı sonuçlara göre UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Fenerbahçe Başakşehir ve Sivasspor maçları sonrası yeni yerimiz belli oldu…

Son dakika haberleri… Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarına çıktılar.

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Fenerbahçe Başakşehir ve Sivasspor maçları sonrası yeni yerimiz belli oldu…

İspanya'da Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki üstün oyununa rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Fenerbahçe Başakşehir ve Sivasspor maçları sonrası yeni yerimiz belli oldu…

Belçika deplasmanında Gent ile karşılaşan Başakşehir ise karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı.

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Fenerbahçe Başakşehir ve Sivasspor maçları sonrası yeni yerimiz belli oldu…

Bir diğer temsilcimiz Sivasspor, İtalya'da Fiorentina ile oynadığı zorlu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Fenerbahçe Başakşehir ve Sivasspor maçları sonrası yeni yerimiz belli oldu…

Avrupa kupalarında mücadele eden 3 takımımız da geceyi galibiyet alamadan kapattı.

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