Okan Buruk'a bazı eleştiriler oluyor, 'Elinde çok iyi kadro var. Başarılı olması lazım' şeklinde. Sizin görüşünüz ne bu konu hakkında?



Galatasaray az farkla da olsa maçlarını kazanıyor. Fenerbahçe şu an kolay rakiplerle oynadı ama Okan hocanın fikstürü gerçekten zordu. Hep ligin en iyileriyle oynadı. Bana göre Konya şu an ligin en iyi ikinci, üçüncü takımı Başakşehir'le beraber.



