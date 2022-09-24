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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Jorge Jesus Arda Güler'i neden oynatmıyor? Galatasaray'ın efsanesi Ümit Karan'dan olay sözler!
Giriş Tarihi: 24.09.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 09:27

Son dakika haberleri: Jorge Jesus Arda Güler'i neden oynatmıyor? Galatasaray'ın efsanesi Ümit Karan'dan olay sözler!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatarasay'ın ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden olan Ümit Karan, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şu anda 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'u çalıştıran 45 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde yaşadıklarından Süper Lig'e bakışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ümit Karan, Galatasaray ile ilgili flaş ifadeler kullanırken, Fenerbahçe, Jorge Jesus ve Arda Güler ile ilgili olay sözlere imza attı. İşte Ümit Karan'ın gündeme oturacak açıklamaları...

BERKAY TURAN
Son dakika haberleri: Jorge Jesus Arda Güler’i neden oynatmıyor? Galatasaray’ın efsanesi Ümit Karan’dan olay sözler!

Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da adını efsane futbolcular arasına yazdıran, kramponlarını astıktan sonra da teknik direktörlüğe başlayan Ümit Karan, SABAH SPOR'un konuğu oldu. Şu anda 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'u çalıştıran 45 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde yaşadıklarından Süper Lig'e bakışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Karan ile yaptığımız uzun sohbetten öne çıkanlar:


Son dakika haberleri: Jorge Jesus Arda Güler’i neden oynatmıyor? Galatasaray’ın efsanesi Ümit Karan’dan olay sözler!

Galatasaray son gün arka arkaya 5 transfer açıkladı, nasıl değerlendirirsiniz?

Geçen sene neredeyse hiç oyuncu almayıp bu sene bu kadar yıldız alınmasını enteresan buldum. Ama kaliteli isimler, Galatasaray şu an kadro anlamında ligin en iyi takımı durumunda.

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Son dakika haberleri: Jorge Jesus Arda Güler’i neden oynatmıyor? Galatasaray’ın efsanesi Ümit Karan’dan olay sözler!

Icardi ne verir onu tam bilemedim, son 15 dakikada oyuna girdi, biraz izlemek lazım.

Son dakika haberleri: Jorge Jesus Arda Güler’i neden oynatmıyor? Galatasaray’ın efsanesi Ümit Karan’dan olay sözler!

GOMİS YETERSİZ

Galatasaray'da hücum hattında adeta forma savaşı var, kim kazanır?

Gomis'i seven çok ama ben fiziksel anlamda yetersiz buluyorum; 45-50-60 dakika çıkartır ama onun dışında zor. Okan hoca daha önceki maçlarda da Seferovic'le başlayıp sonra Gomis'le devam etti. Seferovic'in de iyi santrfor olduğunu düşünüyorum.

Son dakika haberleri: Jorge Jesus Arda Güler’i neden oynatmıyor? Galatasaray’ın efsanesi Ümit Karan’dan olay sözler!

Okan Buruk'a bazı eleştiriler oluyor, 'Elinde çok iyi kadro var. Başarılı olması lazım' şeklinde. Sizin görüşünüz ne bu konu hakkında?

Galatasaray az farkla da olsa maçlarını kazanıyor. Fenerbahçe şu an kolay rakiplerle oynadı ama Okan hocanın fikstürü gerçekten zordu. Hep ligin en iyileriyle oynadı. Bana göre Konya şu an ligin en iyi ikinci, üçüncü takımı Başakşehir'le beraber.

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