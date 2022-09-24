Son dakika Galatasaray haberi: Galatarasay'ın ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden olan Ümit Karan, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şu anda 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'u çalıştıran 45 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde yaşadıklarından Süper Lig'e bakışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ümit Karan, Galatasaray ile ilgili flaş ifadeler kullanırken, Fenerbahçe, Jorge Jesus ve Arda Güler ile ilgili olay sözlere imza attı. İşte Ümit Karan'ın gündeme oturacak açıklamaları...