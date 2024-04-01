Giriş Tarihi: 01.04.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
21:32
Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak yoluna devam eden Galatasaray, milli ara öncesi Kasımpaşa'yı mağlup etmiş ve 81 puana ulaşmıştı. Milli aranın ardından lige geri dönecek olan sarı-kırmızılılar, Hatayspor'u sahasında ağırlayacak. Bu sırada Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan basını, takımın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun veda edeceğini ve yeni takımına imza atacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…