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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular
Giriş Tarihi: 01.04.2024 21:31 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 21:32

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak yoluna devam eden Galatasaray, milli ara öncesi Kasımpaşa'yı mağlup etmiş ve 81 puana ulaşmıştı. Milli aranın ardından lige geri dönecek olan sarı-kırmızılılar, Hatayspor'u sahasında ağırlayacak. Bu sırada Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan basını, takımın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun veda edeceğini ve yeni takımına imza atacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, milli ara öncesinde Kasımpaşa'ya konuk olmuş ve 4-3 galip ayrılmıştı.

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Bu sonuçla birlikte ligde puanını 81 yapan sarı-kırmızılı ekip, milli ara dönüşünde sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Ligin ilk yarısında rakibine beklenmedik bir skorla mağlup olan Aslan, rövanşı almak ve zirvedeki yerini korumanın peşinde.

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da ağırlık veren Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

RÖPORTAJINDA MESAJI VERMİŞTİ

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisine verdiği röportajda çok konuşulan ifadeler kullanmıştı.

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