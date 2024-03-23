Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
11:33
Son dakika haberleri: Kim Min-Jae’nin yeni adresi belli oldu! Bayern Münih’ten ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin 2021 yılında Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Kim Min-Jae, kısa sürede gösterdiği başarılı performans sayesinde kariyerinde yeni sayfalar açtı. Önce Napoli, daha sonra da Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli savunmacı, Almanya'dan ayrılarak bir başka dünya devine imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…