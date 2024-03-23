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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kim Min-Jae’nin yeni adresi belli oldu! Bayern Münih’ten ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:33

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae’nin yeni adresi belli oldu! Bayern Münih’ten ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin 2021 yılında Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Kim Min-Jae, kısa sürede gösterdiği başarılı performans sayesinde kariyerinde yeni sayfalar açtı. Önce Napoli, daha sonra da Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli savunmacı, Almanya'dan ayrılarak bir başka dünya devine imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae’nin yeni adresi belli oldu! Bayern Münih’ten ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, 21/22 sezonunda Galatasaray ile girdiği transfer yarışında Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmayı başarmıştı.

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae’nin yeni adresi belli oldu! Bayern Münih’ten ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Güney Koreli stoper, sarı-lacivertlilerde etkili performanslar gösterdi.

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Son dakika haberleri: Kim Min-Jae’nin yeni adresi belli oldu! Bayern Münih’ten ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Fenerbahçe formasını 40 resmi maçta terleten Kim Min-Jae, 1 kez ağları sarstı.

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae’nin yeni adresi belli oldu! Bayern Münih’ten ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Türkiye'de sergilediği futbolla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Kim Min-Jae, sarı-lacivertli ekibe de rekor bonservis kazandırarak transfer yaptı.

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae’nin yeni adresi belli oldu! Bayern Münih’ten ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor…

Fenerbahçe'de geçirdiği ilk sezonun ardından 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, İtalya'da performansını katladı.

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