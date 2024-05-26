Giriş Tarihi: 26.05.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
21:22
SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme! Şampiyonluk gelir gelmez itiraf etti…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sezonun son haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1 galip gelerek 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe ile kıyasıya geçen şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Aslan, maç sonunda büyük bir coşkuyla zaferini kutladı. Öte yandan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, karşılaşmanın sonunda yayıncı kuruluş mikrofonlarına flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…