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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme! Şampiyonluk gelir gelmez itiraf etti…
Giriş Tarihi: 26.05.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 21:22

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme! Şampiyonluk gelir gelmez itiraf etti…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sezonun son haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1 galip gelerek 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe ile kıyasıya geçen şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Aslan, maç sonunda büyük bir coşkuyla zaferini kutladı. Öte yandan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, karşılaşmanın sonunda yayıncı kuruluş mikrofonlarına flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme! Şampiyonluk gelir gelmez itiraf etti…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme! Şampiyonluk gelir gelmez itiraf etti…

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 29 ile 51'inci dakikada Icardi ve 53'üncü dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'inci dakikada Prip'ten geldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme! Şampiyonluk gelir gelmez itiraf etti…

Fenerbahçe ile yaşanan kıyasıya şampiyonluk mücadelesinde 102 puana ulaşarak şampiyon olan Aslan, Süper Lig'de tarihe geçti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme! Şampiyonluk gelir gelmez itiraf etti…

Galatasaray, 102 puan ile Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan takım oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme! Şampiyonluk gelir gelmez itiraf etti…

ICARDI GOL KRALI OLDU

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 2 gol kaydetti.

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