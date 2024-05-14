Son dakika haberleri: Mauro Icardi’ye flaş transfer teklifi! Galatasaray taraftarını yıkan haber

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu şampiyonluğuna 1 puan uzakta olan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda oynadığı 2 sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi'ye İtalya'dan flaş bir takım transfer teklifinde bulundu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...