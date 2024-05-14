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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Mauro Icardi'ye flaş transfer teklifi! Galatasaray taraftarını yıkan haber
Giriş Tarihi: 14.05.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 22:14

Son dakika haberleri: Mauro Icardi'ye flaş transfer teklifi! Galatasaray taraftarını yıkan haber

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu şampiyonluğuna 1 puan uzakta olan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda oynadığı 2 sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi'ye İtalya'dan flaş bir takım transfer teklifinde bulundu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’ye flaş transfer teklifi! Galatasaray taraftarını yıkan haber

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu şampiyonluğuna 1 puan uzakta olan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda oynadığı 2 sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi'ye İtalya'dan flaş bir takım transfer teklifinde bulundu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’ye flaş transfer teklifi! Galatasaray taraftarını yıkan haber

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, yakaladığı galibiyet serisi ile Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan indirdi.

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Son dakika haberleri: Mauro Icardi’ye flaş transfer teklifi! Galatasaray taraftarını yıkan haber

Zirveye yerleştikten sonra oradan inmeyen sarı-kırmızılı takım son olarak Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’ye flaş transfer teklifi! Galatasaray taraftarını yıkan haber

Bu skorla beraber puanını 99'a yükselten Cimbom, ligin son 2 haftasında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan ilerisinde girdi.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’ye flaş transfer teklifi! Galatasaray taraftarını yıkan haber

Okan Buruk ve öğrencileri, Süper Lig'in 37. haftasında evinde İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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