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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan maç sonu olay yaratan açıklama! “10 kişi bile Galatasaray’dan…”
Giriş Tarihi: 19.05.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 21:47

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan maç sonu olay yaratan açıklama! “10 kişi bile Galatasaray’dan…”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. RAMS Park'ta oynanan dev mücadele, sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesini engelleyen Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak maçlarda mucizeyi kovalayacak. Öte yandan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla geceye damga vuran isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan maç sonu olay yaratan açıklama! “10 kişi bile Galatasaray’dan…”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan maç sonu olay yaratan açıklama! “10 kişi bile Galatasaray’dan…”

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbiye iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 20 dakikada oyunun kontrolünü eline almakta zorlandı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan maç sonu olay yaratan açıklama! “10 kişi bile Galatasaray’dan…”

Maçın 21. dakikasında sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 1 kişi fazla mücadele eden Galatasaray, oyuna ağırlığını koydu. Topu kontrolünde tutmasına rağmen pozisyon üretemeyen sarı-kırmızılılar, rakibine gol izni vermeyince devre arasına 0-0 girildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan maç sonu olay yaratan açıklama! “10 kişi bile Galatasaray’dan…”

İkinci yarıda da etkili olamayan Galatasaray, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği golle geri düştü. Kalan bölümde aradığı golü bulamayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan maç sonu olay yaratan açıklama! “10 kişi bile Galatasaray’dan…”

Bu sonuçla Galatasaray 99 puanda kaldı. Haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, sahasında şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı.

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