Giriş Tarihi: 19.05.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
21:47
SON DAKİKA HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’tan maç sonu olay yaratan açıklama! “10 kişi bile Galatasaray’dan…”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. RAMS Park'ta oynanan dev mücadele, sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesini engelleyen Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak maçlarda mucizeyi kovalayacak. Öte yandan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla geceye damga vuran isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…