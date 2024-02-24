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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Dünya Trabzonspor’u konuşacak: Efsane isim Süper Lig’e geliyor…
Giriş Tarihi: 24.02.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 19:20

Son dakika haberleri: Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Dünya Trabzonspor’u konuşacak: Efsane isim Süper Lig’e geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor, devre arasında yaptığı transferlerle birlikte ligde yeniden form tutmaya başladı. Beşiktaş ile birlikte üçüncü sıra için büyük bir yarış içerisinde olan Fırtına, yeni sezona tüm dünyanın konuşacağı bomba bir transfer ile girmeyi planlıyor. Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği dünya yıldızı için girişimler şimdiden başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Dünya Trabzonspor’u konuşacak: Efsane isim Süper Lig’e geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023/24 sezonuna Nenad Bjelica yönetiminde başlayan Trabzonspor, beklentilerin altında kaldı.

Son dakika haberleri: Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Dünya Trabzonspor’u konuşacak: Efsane isim Süper Lig’e geliyor…

Deneyimli teknik direktör ile birlikte üst üste alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayıran bordo-mavili ekip, sezon ortasında hoca değişikliği yaşadı.

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Son dakika haberleri: Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Dünya Trabzonspor’u konuşacak: Efsane isim Süper Lig’e geliyor…

Bjelica'nın yerine Trabzonspor'un başında daha önce şampiyonluk yaşamış olan Abdullah Avcı getirildi.

Son dakika haberleri: Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Dünya Trabzonspor’u konuşacak: Efsane isim Süper Lig’e geliyor…

Deneyimli teknik direktör ile inişli çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor, gelecek sezona odaklandı.

Son dakika haberleri: Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Dünya Trabzonspor’u konuşacak: Efsane isim Süper Lig’e geliyor…

Beşiktaş ile birlikte üçüncülük yarışında bulunan Fırtına, ligde son olarak Pendikspor'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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