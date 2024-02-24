Son dakika haberleri: Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Dünya Trabzonspor’u konuşacak: Efsane isim Süper Lig’e geliyor…

Giriş Tarihi: 24.02.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
19:20
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor, devre arasında yaptığı transferlerle birlikte ligde yeniden form tutmaya başladı. Beşiktaş ile birlikte üçüncü sıra için büyük bir yarış içerisinde olan Fırtına, yeni sezona tüm dünyanın konuşacağı bomba bir transfer ile girmeyi planlıyor. Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği dünya yıldızı için girişimler şimdiden başladı. İşte son dakika haberinin detayları…