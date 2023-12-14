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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo şeytanın bacağını kırdı! Konferans Ligi’nde geceye damga vurdu: Herkes o istatistiği konuşuyor…
Giriş Tarihi: 14.12.2023 23:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 23:50

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo şeytanın bacağını kırdı! Konferans Ligi’nde geceye damga vurdu: Herkes o istatistiği konuşuyor…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, takımında en çok eleştirilen isimlerden birisi olmuştu. Premier Lig'de forma giydiği hiçbir maçta skor katkısı yapamayan İtalyan futbolcunun devre arasında başka bir takıma transfer olacağı da konuşulanlar arasındaydı. UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu son maçında Zrinjski ile karşılaşan Aston Villa'da maça ilk 11'de başlayan Zaniolo, şeytanın bacağını kırarken o istatistikle de herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo şeytanın bacağını kırdı! Konferans Ligi’nde geceye damga vurdu: Herkes o istatistiği konuşuyor…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekipte hem eleştirilmiş hem de beğenilmişti.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo şeytanın bacağını kırdı! Konferans Ligi’nde geceye damga vurdu: Herkes o istatistiği konuşuyor…

Taraftarları ikiye bölen bir performans sergileyen İtalyan futbolcu, yaz transfer sezonunda İngiltere'nin Aston Villa takımına kiralandı.

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Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo şeytanın bacağını kırdı! Konferans Ligi’nde geceye damga vurdu: Herkes o istatistiği konuşuyor…

Gerçekleşmesi zor opsiyon maddeleriyle birlikte rekor bir bedele transfer olan Zaniolo, yeni takımında beklentilerin altında kaldı.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo şeytanın bacağını kırdı! Konferans Ligi’nde geceye damga vurdu: Herkes o istatistiği konuşuyor…

Aston Villa formasıyla Premier Lig'de çıktığı 16 maçta da skor katkısı yapamayan yıldız oyuncu, Unai Emery tarafından da yedeğe çekildi.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo şeytanın bacağını kırdı! Konferans Ligi’nde geceye damga vurdu: Herkes o istatistiği konuşuyor…

Zaniolo, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grupların son maçında ise sahaya ilk 11'de çıktı ve şeytanın bacağını kırdı.

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