Giriş Tarihi: 14.12.2023 23:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 23:50

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo şeytanın bacağını kırdı! Konferans Ligi’nde geceye damga vurdu: Herkes o istatistiği konuşuyor…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, takımında en çok eleştirilen isimlerden birisi olmuştu. Premier Lig'de forma giydiği hiçbir maçta skor katkısı yapamayan İtalyan futbolcunun devre arasında başka bir takıma transfer olacağı da konuşulanlar arasındaydı. UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu son maçında Zrinjski ile karşılaşan Aston Villa'da maça ilk 11'de başlayan Zaniolo, şeytanın bacağını kırarken o istatistikle de herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları…