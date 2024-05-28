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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yönetimden flaş karar! Okan Buruk'ın yeni maaşı belli oldu...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:00

Son dakika haberleri: Yönetimden flaş karar! Okan Buruk'ın yeni maaşı belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, dün 24. lig kupasına kavuştu. Çok özel görüntülerin olduğu şampiyonluk kutlamalarında aynı zamanda ezeli rakip Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunuldu. Diğer yandan Galatasaray'ı 2 kez üst üste şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk için flaş bir karar alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberleri: Yönetimden flaş karar! Okan Buruk’ın yeni maaşı belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak 24. lig şampiyonluğunu eden Galatasaray üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, dün kupasına kavuştu ve kutlamalardan çok özel görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Yönetimden flaş karar! Okan Buruk’ın yeni maaşı belli oldu...

YOLCULUK G.SARAY LİSESİ'NDEN BAŞLADI

G.Saraylı oyuncuları taşıyan üstü açık otobüs, G.Saray Lisesi'nin önünden hareket etti. İstiklal Caddesi'nde başlayan ve taraftarın da katıldığı konvoy sonrasında Şişli'den geçerek Büyükdere Caddesi üzerinden stada ulaştı.

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Son dakika haberleri: Yönetimden flaş karar! Okan Buruk’ın yeni maaşı belli oldu...

ZİYECH VE KEREM'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ve milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, dün şampiyonluk kutlamasından önce Filistin'e destek verdi.

Son dakika haberleri: Yönetimden flaş karar! Okan Buruk’ın yeni maaşı belli oldu...

Birlikte soykırımcı İsrail'in katliamı altındaki Filistin'in bayrağını açan ikili, bu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp "Özgür Filistin" notunu düştü. Kerem daha önce de Filistinli çocukların cesareti ve direncinin, sahada kendisine ilham verdiğini söyleyip golünü onlara armağan etmişti.

Son dakika haberleri: Yönetimden flaş karar! Okan Buruk’ın yeni maaşı belli oldu...

GENERAL ICARDI!

Kutlamaların kilit isimlerinden biri de Mauro Icardi oldu. Arjantinli futbolcu için özel olarak yapılan ve general kıyafeti içinde ıcardi'yi gösteren bayrak Florya'nın balkonuna asılırken, oyuncu da taraftarı bu görüntü önünde coşturdu.

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