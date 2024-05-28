Giriş Tarihi: 28.05.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
09:00
Son dakika haberleri: Yönetimden flaş karar! Okan Buruk'ın yeni maaşı belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, dün 24. lig kupasına kavuştu. Çok özel görüntülerin olduğu şampiyonluk kutlamalarında aynı zamanda ezeli rakip Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunuldu. Diğer yandan Galatasaray'ı 2 kez üst üste şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk için flaş bir karar alındı. İşte son dakika haberinin detayları...