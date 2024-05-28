Son dakika haberleri: Yönetimden flaş karar! Okan Buruk’ın yeni maaşı belli oldu...

GENERAL ICARDI!

Kutlamaların kilit isimlerinden biri de Mauro Icardi oldu. Arjantinli futbolcu için özel olarak yapılan ve general kıyafeti içinde ıcardi'yi gösteren bayrak Florya'nın balkonuna asılırken, oyuncu da taraftarı bu görüntü önünde coşturdu.

