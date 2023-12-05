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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye övgü! "Galatasaray maçı havasındaydı"
Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 07:34

SON DAKİKA HABERLERİ: Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye övgü! "Galatasaray maçı havasındaydı"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Kanarya'nın gollerini Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko (2) kaydetti. Sivasspor'un tek golü Manaj'dan geldi. SABAH Spor'un yazarları Ömer Üründül, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve Gürcan Bilgiç, maç sonrası çok çarpıcı sözler kaleme alarak maçı yorumladı.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA HABERLERİ: Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye övgü! Galatasaray maçı havasındaydı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye övgü! Galatasaray maçı havasındaydı

Fenerbahçe, bu galibiyetle rakibi Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada hataya yer vermedi ve puanını 37'ye yükselterek averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye övgü! Galatasaray maçı havasındaydı

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken eleştiriler kaleme aldı. Maçtaki pozisyonları da yorumlayan usta isimler Osayi'nin müdahalesi ve İsmail Kartal'ın değişiklikleri hakkında çarpıcı sözler söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye övgü! Galatasaray maçı havasındaydı

AHMET ÇAKAR: GÖRMEZDEN GELDİ

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçının yarasını sardı. Çok çok iyi oynamasalar da farklı bir skor elde ettiler. Ama hâlâ defansif anlamda önemli eksikleri var. Maçın başında Fenerbahçe, Szymanski'nin klas vuruşuyla öne geçti. Daha sonra Sivasspor rahat rahat gelmeye başladı. Mutlak olmasa da önemli pozisyonlar buldular.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye övgü! Galatasaray maçı havasındaydı

Devre biterken, İrfan Can'ın alıştığımız mükemmel gollerinden biri daha geldi. Sola çekti, ceza alanı ışından doksana taktı. İrfan Can bu tür golleri atmayı biliyor ve seviyor.

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