AHMET ÇAKAR: GÖRMEZDEN GELDİ

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçının yarasını sardı. Çok çok iyi oynamasalar da farklı bir skor elde ettiler. Ama hâlâ defansif anlamda önemli eksikleri var. Maçın başında Fenerbahçe, Szymanski'nin klas vuruşuyla öne geçti. Daha sonra Sivasspor rahat rahat gelmeye başladı. Mutlak olmasa da önemli pozisyonlar buldular.