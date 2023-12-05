Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
07:34
SON DAKİKA HABERLERİ: Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye övgü! "Galatasaray maçı havasındaydı"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Kanarya'nın gollerini Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko (2) kaydetti. Sivasspor'un tek golü Manaj'dan geldi. SABAH Spor'un yazarları Ömer Üründül, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve Gürcan Bilgiç, maç sonrası çok çarpıcı sözler kaleme alarak maçı yorumladı.