Giriş Tarihi: 15.09.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
07:02
SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! “Büyük sıkıntı” diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'un ardından Çaykur Rizespor'u da mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Öte yandan Galatasaray'ın maçta 6 değişiklik yapması da çok konuşuldu. SABAH Spor yazarları, kritik mücadeleyi değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…