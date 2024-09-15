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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! “Büyük sıkıntı” diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…
Giriş Tarihi: 15.09.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 07:02

SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! “Büyük sıkıntı” diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'un ardından Çaykur Rizespor'u da mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Öte yandan Galatasaray'ın maçta 6 değişiklik yapması da çok konuşuldu. SABAH Spor yazarları, kritik mücadeleyi değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! Büyük sıkıntı diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…

Son dakika haberleri… Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan müsabakada Rizespor'u 5-0 mağlup etti.3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 5-0 kazandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! Büyük sıkıntı diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…

Sarı-kırmızılı takım, puanını 12'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Öte yandna Galatasaray'ın maçta yaptığı 6 değişiklik gündem oldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! Büyük sıkıntı diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…

SABAH Spor yazarları ise karşılaşmayı enine boyuna değerlendirdi. İşte o flaş yorumlar…

SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! Büyük sıkıntı diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…

ALİ GÜLTİKEN: GECENİN YILDIZI SARA

Maçın önüne geçen, Osimhen'in getirdiği heyecandı. Arkasına bu rüzgârı alarak başlamak Galatasaray'ı çok olumlu bir yöne götürdü. Davinson Sanchez ile bulduğu golle de maçı çok erken kontrol altına aldı. Tüm maç neredeyse Çaykur Rizespor yarı sahasında oynanan tek kale oyuna döndü. Bunda Davinson'un da defansta yer almasının büyük katkısı var. Galatasaray savunmasının öne çıkartabildiği, dönen bütün topları çok rahat kazandı ve muazzam bir oyun devamlılığı sağladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! Büyük sıkıntı diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…

Gözler Osimhen'in üzerindeydi ama gecenin yıldızı Gabriel Sara oldu. İlk iki golde yaptığı asistler ve attığı gol onu herkesten daha fazla bir adım öne çıkardı. Yeni transferlerden İsmail Jakobs'u da beğendim. Galatasaray uzun zamandır bu tür oyuncu eksikliği yaşıyordu, şu an da onun bu maçtaki performansı iyi işaretler verdi. Tabi Osimhen'in yarattığı heyecan saha içerisindeki kendi performansıyla beraber Galatasaray'a büyük katkısı olduğunu gördük. Fizikli, atletik bir oyuncu.

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