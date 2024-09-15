SON DAKİKA HABERLERİ: Rizespor maçından sonra Galatasaray’ı bekleyen tehlike! “Büyük sıkıntı” diyerek duyurdu: 6 değişiklik yapılmıştı…

Gözler Osimhen'in üzerindeydi ama gecenin yıldızı Gabriel Sara oldu. İlk iki golde yaptığı asistler ve attığı gol onu herkesten daha fazla bir adım öne çıkardı. Yeni transferlerden İsmail Jakobs'u da beğendim. Galatasaray uzun zamandır bu tür oyuncu eksikliği yaşıyordu, şu an da onun bu maçtaki performansı iyi işaretler verdi. Tabi Osimhen'in yarattığı heyecan saha içerisindeki kendi performansıyla beraber Galatasaray'a büyük katkısı olduğunu gördük. Fizikli, atletik bir oyuncu.