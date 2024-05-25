Giriş Tarihi: 25.05.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
00:54
Son dakika haberleri: Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek...
Son dakika haberleri: Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da rekorlar kıran Cristiano Ronaldo, Türkiye'nin de EURO 2024'teki rakibi Portekiz'in aday kadrosuna alındı. Al Nassr'da bu sezon inanılmaz bir sezon geçiren Portekizli yıldız için gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo'nun bu sezon şampiyon olan takıma transfer olacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceği yazıldı.