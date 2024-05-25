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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 00:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 00:54

Son dakika haberleri: Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek...

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da rekorlar kıran Cristiano Ronaldo, Türkiye'nin de EURO 2024'teki rakibi Portekiz'in aday kadrosuna alındı. Al Nassr'da bu sezon inanılmaz bir sezon geçiren Portekizli yıldız için gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo'nun bu sezon şampiyon olan takıma transfer olacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceği yazıldı.

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Son dakika haberleri: Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek...

Türkiye'nin EURO 2024'teki rakiplerinden Portekiz, kadrosunu sürpriz bir isimle duyurdu. Al Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo da listede yer aldı.

Son dakika haberleri: Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek...

6. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan dünyaca ünlü yıldız, haberi "Portekiz'i yeniden temsil etmekten gurur duyuyorum. Hadi her şeye devam edelim" mesajıyla paylaştı.

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Son dakika haberleri: Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek...

Bu sezon ligi 2. sırada bitiren Al Nassr'da forma giyen Ronaldo, 30 maçta 33 gol atarak gol kralı olmayı başardı.

Son dakika haberleri: Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek...

Portekizli yıldız için, flaş bir iddia gündeme geldi. Ronaldo'nun yeni sezonda Avrupa'ya geri döneceği yazıldı.

Son dakika haberleri: Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek...

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