Giriş Tarihi: 27.09.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
18:04
SON DAKİKA HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Beklenmedik takıma gidiyor…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla şampiyonluklar yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Akdeniz ekibinde beklentilerin oldukça altında kalan Yalçın, teknik direktörlük kariyerine ara vererek yorumculuk yapmaya başladı. Bu sırada Sergen Yalçın içi flaş bir iddia gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcının Almanya'dan bir takıma gideceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…