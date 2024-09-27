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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Beklenmedik takıma gidiyor…
Giriş Tarihi: 27.09.2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:04

SON DAKİKA HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Beklenmedik takıma gidiyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla şampiyonluklar yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Akdeniz ekibinde beklentilerin oldukça altında kalan Yalçın, teknik direktörlük kariyerine ara vererek yorumculuk yapmaya başladı. Bu sırada Sergen Yalçın içi flaş bir iddia gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcının Almanya'dan bir takıma gideceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Beklenmedik takıma gidiyor…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyerine gelmiş geçmiş en iyi Türk futbolcular arasında yerini alan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde de dikkat çeken başarılara imza attı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Beklenmedik takıma gidiyor…

Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın, bir süredir teknik direktörlüğe ara verdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Beklenmedik takıma gidiyor…

Şu sıralar yorumculukla ilgilenen Sergen Yalçın için dikkat çeken sürpriz bir iddia geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Beklenmedik takıma gidiyor…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Beklenmedik takıma gidiyor…

Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran ve sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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