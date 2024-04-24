Giriş Tarihi: 24.04.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
19:41
Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Beşiktaş derken büyük ters köşe…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, tam 5 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'un ardından Serdar Topraktepe takımın başındaki yerini aldı. Siyah-beyazlı ekip yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürürken gündemdeki isimlerden birisi olan Sergen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik direktörün bir sürprize imza atacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…