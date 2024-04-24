Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Beşiktaş derken büyük ters köşe…
Giriş Tarihi: 24.04.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 19:41

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, tam 5 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'un ardından Serdar Topraktepe takımın başındaki yerini aldı. Siyah-beyazlı ekip yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürürken gündemdeki isimlerden birisi olan Sergen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik direktörün bir sürprize imza atacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Şenol Güneş'in ardından yardımcısı Burak Yılmaz göreve gelirken onun da Beşiktaş serüveni oldukça kısa sürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Burak Yılmaz'ın yerini de daha sonra Rıza Çalımbay aldı. Çalımbay'ın da beklentileri karşılayamamasıyla birlikte son çare olarak Fernando Santos takımın başına geçti.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Ancak Portekizli çalıştırıcı da Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı ve antrenörlerden Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlama kararı alındı.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Bu sırada gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışlarına sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA