Son dakika haberleri: Sergio Ramos Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! Di Maria’nın golünü dünya konuştu: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son hafta maçlarının oynandığı turnuvada temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi'ne geriledi. Galatasaray'ın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde yine dikkat çekici sonuçlar alındı. 37 yaşında futbol kariyerine Sevilla'da devam eden İspanyol efsane Sergio Ramos, attığı golle tarihe geçti. Bir diğer efsane oyuncu Di Maria ise attığı golle dünyada büyük ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…