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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sergio Ramos Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! Di Maria’nın golünü dünya konuştu: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…
Giriş Tarihi: 13.12.2023 01:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 01:47

Son dakika haberleri: Sergio Ramos Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! Di Maria’nın golünü dünya konuştu: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son hafta maçlarının oynandığı turnuvada temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi'ne geriledi. Galatasaray'ın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde yine dikkat çekici sonuçlar alındı. 37 yaşında futbol kariyerine Sevilla'da devam eden İspanyol efsane Sergio Ramos, attığı golle tarihe geçti. Bir diğer efsane oyuncu Di Maria ise attığı golle dünyada büyük ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sergio Ramos Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! Di Maria’nın golünü dünya konuştu: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçları oynanıyor. Salı gününün maçlarında dikkat çekici sonuçlar alındı.

Son dakika haberleri: Sergio Ramos Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! Di Maria’nın golünü dünya konuştu: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, 8 maç yapıldı.

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Son dakika haberleri: Sergio Ramos Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! Di Maria’nın golünü dünya konuştu: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne geriledi.

Son dakika haberleri: Sergio Ramos Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! Di Maria’nın golünü dünya konuştu: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

A Grubu'nu üçüncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Manchester United ise grupta sonuncu oldu.

Son dakika haberleri: Sergio Ramos Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! Di Maria’nın golünü dünya konuştu: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…

A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Kopenhag (Danimarka) dışında Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Inter (İtalya) ve Real Sociedad (İspanya) son 16 turunda mücadele edecek.

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