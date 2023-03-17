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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sivas'ta inanılmaz olay! Sahaya girip rakibe saldırdı, maçtan sonraki görüntüsü olay oldu...
Giriş Tarihi: 17.03.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 08:27

Son dakika haberleri: Sivas'ta inanılmaz olay! Sahaya girip rakibe saldırdı, maçtan sonraki görüntüsü olay oldu...

Son dakika haberleri: Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı ağırladı. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan temsilcimiz, rövanşta iyi oynayıp 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olay ise maçın önüne geçti. Saldırıya uğrayan Fiorentina'nın genç yıldızının son görüntüsü olay oldu. İşte yaşananlar...

Son dakika haberleri: Sivas’ta inanılmaz olay! Sahaya girip rakibe saldırdı, maçtan sonraki görüntüsü olay oldu...

Son dakika haberleri: Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı ağırladı. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan temsilcimiz, rövanşta iyi oynayıp 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olay ise maçın önüne geçti. Saldırıya uğrayan Fiorentina'nın genç yıldızının son görüntüsü olay oldu. İşte yaşananlar...

Son dakika haberleri: Sivas’ta inanılmaz olay! Sahaya girip rakibe saldırdı, maçtan sonraki görüntüsü olay oldu...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'yı konuk etti.

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Son dakika haberleri: Sivas’ta inanılmaz olay! Sahaya girip rakibe saldırdı, maçtan sonraki görüntüsü olay oldu...

Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden temsilcimiz, rövanşta Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

Son dakika haberleri: Sivas’ta inanılmaz olay! Sahaya girip rakibe saldırdı, maçtan sonraki görüntüsü olay oldu...

Sivasspor'da tecrübeli orta saha Hakan Arslan, 81. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son dakika haberleri: Sivas’ta inanılmaz olay! Sahaya girip rakibe saldırdı, maçtan sonraki görüntüsü olay oldu...

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN OLAY

İtalyan ekibi bu sonuçla tur atlarken, maçın son anlarında yaşanan olay karşılaşmaya gölge düşürdü.

SON DAKİKA